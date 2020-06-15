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外資賣超台積電6,463張終止連十買 市值縮水1,685億

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

權王台積電(2330)本周將除息2.5元，今(15)日股價開平震盪收低，以309.5元作收，下跌6.5元，單日市值縮水1,685.47億元；統計外資賣超6,463張，終止連十買。

台股今日開小紅震盪走低，權王台積電欲振乏力跌勢擴大，股王大立光、鴻海齊挫，拖累大盤指數終場以11,306.26點作收，下跌123.68點；三大法人賣超169.04億元，其中外資賣超156.27億元，投信買超12.21億元，自營商賣超（合計）24.98億元。

台積電除息秀6月18日將登場，外資從6月起轉為買超，連續10個交易日買超11萬5,066張，今日則是轉為賣超6,463張，終止連十買，投信買超385張，自營商賣超277張，合計三大法人賣超6,355張。

台積電今日以平盤316元開出，早盤一度翻紅至317.5元，但漲勢不繼下再翻黑下跌，最低滑落至308.5元，終場收在309.5元下跌6.5元，跌幅2.05%，市值降至8兆254.58億元。

台積電 外資

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