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台南企業董監改選 中環取得一席董事

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

國內老牌紡織廠台南企業（1473）今天舉行股東常會，全面改選董事會，楊青峯續任董座，至於先前頻頻加碼持股的中環，透過旗下中嘉國際投資，取得一席董事，平息外界的經營權之爭聯想。

台南今年股東會舉行董監改選，由於董事長楊青峯的二姊楊麗容為中環董事長翁明顯夫人。而過去一段時間，中環本身加上旗下子公司中嘉國際投資，接連敲進台南持股，甚至躍居最大單一股東，引發外界聯想，一度傳聞家族內閧，可能爆發經營權之爭。

今天台南股東會只花40分鐘就順利結束，議事平和，平息外界聯想。楊青峯也澄清，公司沒有經營權之爭的問題。

台南順利完成董監改選，整體名單變動不大，董事席次從6席擴充為8席，其中新增兩席董事—中嘉國際投資和台揚投資。前者為中環旗下，台揚投資則是楊青峯的三妹楊富琴所掌控。而楊青峰也續任董座。

根據台南股東會年報最新統計的十大股東名單，中環持股9.1％，名列最大單一股東，超越董事長楊青峯掌控的高青環球；另外旗下中嘉國際投資也持股6.47%，排名第三。合計中環可掌控的持股比重高達15.57%。不過中環已多次公開回應，表示投資台南企業為一般財務投資，主要看準近年因運動風潮帶動機能運動服飾需求，為傳統紡織業帶來生機，加上台南獲利穩健且每年固定配發股利，屬於投資組合中相對穩定的部位。

股東會 中環 中嘉

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