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台積電跌幅擴大台股跌123.68點 三大法人賣超169.04億

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

台股今（15）日開小紅震盪走低，權王台積電(2330)欲振乏力跌勢擴大，股王大立光、鴻海齊挫，拖累大盤指數終場以11,306.26點作收，下跌123.68點，成交量1,746.58億元；三大法人賣超169.04億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超156.27億元，投信買超12.21億元，自營商賣超（合計）24.98億元，其中自營商（自行買賣）賣超11.07億元，自營商（避險）賣超13.91億元。

台股今日以11,436.28點小漲開出，指數量縮震盪，約在11,400點附近整理，一度拉升至11,469.84點，尾盤受道瓊電子盤大跌近700點影響，一度下跌至11,299.45點，高低點差距達170點，蘋概三王齊挫，盤面上以造紙及生技股較抗跌，終場收11,306.26點，跌幅1.08%。

自營商 台股

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