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台股開高震盪走低 終場跌123.68點收11,306

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導
台股一度跌至11,299點，高低點差距170點，終場指數下跌123.68點，收在11,306.26點，成交量達1,746.58億元。 聯合報記者葉信菉／攝影
台股一度跌至11,299點，高低點差距170點，終場指數下跌123.68點，收在11,306.26點，成交量達1,746.58億元。 聯合報記者葉信菉／攝影

台股今（15）日指數量縮震盪，早盤在11,400點附近進行震盪，尾盤受到道瓊電子盤大跌近700點影響下，台股一度跌至11,299點，高低點差距170點，終場指數下跌123.68點，收在11,306.26點，成交量達1,746.58億元。

展望後市，群益奧斯卡基金經理人朱翡勵表示，六月歐美各國由封城管制中逐步解封，全球經濟將由窒息式停擺的谷底走出，進入復甦階段。六月初已見：第一，歐美經濟數據開始由谷底止穩，不再呈現雪崩式下滑；第二，歐美各國封城管制解除，民眾開始外出消費，需求力道由谷底回升；第三，終端電子生產訂單已停止砍單，進一步開始浮現加單需求，有利於後續生產製造數據回溫。

考量總體經濟最壞情況已過，後續需求消費、生產訂單數據皆可望由谷底回升，市場利多消息增加，預期台股呈現震盪向上格局的機率較高。

台股 六月

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