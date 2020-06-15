券商報告按讚、外資投信雙雙買超 15檔三讚大勢股出列

台股近日拉回整理，出現法人等待已久的回檔進場良機，篩選券商報告按讚，加上有外資、投信法人雙雙以實際行動買超的三讚大勢股，計有台泥、台積電、聯發科等15檔大勢股出列。

台新投顧副總黃文清認為，全球央行共同寬鬆將使市場資金滿溢，加上外資6月以來回頭持續買超，台股後市仍有機會；在震盪時期，挑選具有基本面個股為宜，參考機構法人研究報告是一條捷徑，因相關內容都是研究員有去拜訪公司後的報告，可以洞悉經營階層對產業景氣、公司營運的看法。

第一金投顧董事長陳奕光則樂觀認為，這是牛市回檔，拉回應該找買點，可承接蘋概股、被動元件股。

篩選上市櫃公司近一個月來至少獲得五家券商報告推薦買進，且獲整體券商報告數逾七成都是buy、Outperform、hold等正向建議，又有這波台股反彈以來績效大勝大盤的投信法人，以及銀彈多多、近來認錯回頭買超台股的外資法人，內、外兩大法人6月以來同步買超個股，包括台積電、穩懋、GIS-KY等蘋概股，以及受惠中國大推基建及季節性轉強的台泥、ABS 利差擴大且天津廠減虧的台達化、美國封城逐漸解除將帶動終端需求的億豐等。

除蘋概股外，自行車也是近來法人高度關注族群。近三月績效占據台股基金績效前五名半壁江山的某大本國投信、日系外商投信都持續看好後市，主因疫情改變社交距離與消費者行為，下半年仍有望延續交通車需求，加上無法出國帶動的戶外運動需求，均有助通勤用車款、入門運動型車種、到中高階運動型車種回溫，將帶動自行車廠、自行車鏈條、運動衣等相關廠商，包括美利達、桂盟、聚陽等均獲得券商出具報告推薦。