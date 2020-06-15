這張股票從19.4元到233.5元 只花56天

合一（4743）糖尿病足慢性傷口潰瘍新藥ON101解盲通過，市場關注後續對股價表現的連動，合一上周股價震盪，6月11日從漲停到跌停，6月12日再吃下一根跌停，以172.5元收盤，今（15）日則是停牌；如果以合一在3月23日低點19.4元起漲計算，一度飆漲至233.5元，創下歷史天價，3個月不到，股價大漲214.1元，漲幅達1,103.6%，換算在低點買進1張，最高價時賣出，短短56個交易日就賺進21.41萬元。

合一今日完成ON101糖尿病慢性傷口潰瘍新藥多國多中心三期臨床試驗第二次期間分析，比較ON101新藥與Aquacel醫材兩者用於治療糖尿病足慢性傷口潰瘍及安全性；在主要療效指標上，ON101新藥成功達成ON101新藥在糖尿病病族慢性傷口潰瘍治療上的臨床療效目標。

合一上周五宣布今日暫停交易，將進行糖尿病足潰瘍新藥ON101解盲結果說明，若解盲正向順利，將向台灣衛福部食品藥物管理署（TFDA）申請藥證；此外，ON101三期多國多中心（MRCT）人體臨床試驗已完成台灣、中國大陸與美國收案，預計完成三期臨床試驗後向大陸提出新藥查驗登記（NDA）申請。

合一股價從3月23日低點19.4元反彈向上，本波漲幅最高曾達1,103.6%，盤中衝達233.5元，寫下歷史新高價，上周五則是在172.5元，波段漲幅789.17%，推升股價大漲主因與丹麥利奧製藥（LEO Pharma）簽下5.3億美元（約新台幣160億元）授權案，包括4.9億美元里程碑款、4,000萬美元簽約金，是台灣史上最大新藥授權案，另外，新增成為MSCI小型成分股也助漲股價。