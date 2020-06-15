台股端午前恐持續震盪
今(15)日台股盤中在11,400點附近盤整，投顧法人表示，投資人在端午假期前看多做少，加上近期國際股市和台股消息眾多，大盤指數還是會維持震盪格局，若投資人計畫逢低布局，可關注Mini LED、IC設計、半導體設備等族群。
兆豐國際投顧董事長李秀利表示，今日中國人行發布維持利率，明日美國聯準會主席將赴國會聽證，周三為台股期貨結算日，周四是台積電（2330）除息日，接連消息都會讓近期台股盤面波動較大。展望後市，電子類股第3季表現仍是重點，尤其半導體設備廠因台積電宣布維持資本資出受惠，Mini LED、IC設計等產業也可多加注意。
豐彥財經執行長謝晨彥則說，投信法人上周五(12日)已現賣盤，不容易再有作帳行情，會轉為保守操作、維持績效；外資部分儘管持續買超，金額卻也在降低。謝晨彥表示，在投信調節、外資稍緩的情況下，台股短期會震盪居多；但資金行情仍在，因疫情延後的訂單可望在第3季回流，端午後盤勢仍較正面看待。
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