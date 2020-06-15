廣明盤中打入跌停 股價下探前波股災低點21.15元

廣明（6188）受惠普（HP）反托拉斯案影響，股價持續走弱，今（15）日盤中一度打入跌停，股價來到23.7元，逼近前一波股災低點21.15元。

廣明上周在連續三日跌停後，11日跌停打開，股價短線反彈，漲幅4.8%、上漲1.25元，終場收在27.3元。惟股價反彈「曇花一現」，12日股價再度走低，終場收在26.3元，下跌1元、跌幅3.66%。

廣明今日股價持續維持弱勢，上午10點左右打入跌停，股價來到23.7元，直逼前一波股災低點21.15元。儘管盤中跌幅收斂，但至11點半左右，跌幅仍超過7.5%。

廣明因與惠普反托拉斯案敗訴，美國法院作出維持原判決廣明仍應負擔約4.39（約合新台幣132億元）億美金賠償之決定。同時，惠普將可取得廣明被勒令移交的所有現金、工廠和專利，以履行判決裁罰金。

但翻開廣明今年第一季財報，資產總額121.8億元，負債總額47.05億元，等於把公司賣掉都不夠賠惠普的130億賠償金。因此，造成市場恐慌氛圍，導致股價跌跌不休。

此外，廣明與惠普官司已二審宣判，與先前情況有所差異，因為廣明的反制措施，主要是就現在二審的內部法規範中，提出「複審請願書」並要求「聯席更審」，同時對德州檢察體系舉發惠普證人在法庭作證過程中說謊。其他就僅剩上訴美國最高法院等途徑，由於剩下的法律手段不多，等於賠償風險變相升高。