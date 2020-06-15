生技類股交投熱絡 市值順勢挑戰兆元大關

台股今（15）日量縮震盪，由於新冠肺炎確診人數出現上升且二次感染疑慮再起，使生技族群躍居盤面焦點，類股齊揚，且除了防疫相關個股外，製藥類股等也受到矚目，拉抬生技產業市值順勢挑戰兆元大關。法人認為，生技類股在疫情尚未獲得有效控制前都還有表現機會。

盤面上，普生、中生化、基亞、台耀、永日、醣聯、優盛等領頭攻上漲停，表現亮眼；此外，生達、五鼎、和康生、神隆、國光生等漲幅也超過5%，整體生技族群交投熱絡。

兆豐國際投顧董事長李秀利指出，生技產業在防疫族群的基礎上，加上製藥等拉抬走揚，今日整體市值破兆元大關，而次族群輪動，醫材、製藥、檢疫、疫苗研發等都有表現，口罩相關今日稍作休息，但也都平盤之上；後留意生技股的營收、獲利表現，而在新冠肺炎疫情尚未獲得有效控制之前，生技類股還有表現機會。