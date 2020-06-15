多空因素交戰 分析師：本周關注三大族群

台股今(15)日開盤持續在11,400點上下震盪，電子族群明顯轉弱，相關權值股台積電（2330）、鴻海等都有些微跌幅；反而傳產族群上揚，如造紙類股全面翻紅，類股指數漲幅一度超過6%。分析師表示，國際股市動盪但台股仍有外資撐盤，本周可關注傳產、消費及防疫概念股。

美股在上周五反彈回升，四大指數漲幅在1.01%到1.9%之間，但上個周末北京傳出第二波疫情，今日美股期貨電子盤又再下挫，跌幅1%左右。台股連帶受到影響，今日開盤後持續震盪。

國泰證期經理蔡明翰表示，雖然國際股市動盪，但台股目前外資仍偏多加碼，指數支撐力道強，壓回的空間較小。他說，電子類股受到國際盤勢利空影響大，預料近期電子族群走勢會較為疲弱，而傳產、消費和防疫族群相對受益。

蔡明翰分析，在國際股市震盪、國內外資多頭的情況下，本周可關注製鞋、成衣、自行車、觀光和航運等消費族群，先前壓抑較久的原物料也具有反彈空間，而防疫族群也還會是盤面焦點。