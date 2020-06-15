快訊

身價千億「美的集團」創辦人何享健遭挾持 公安拘5人

荒野「黑」鏢客？美國黑人牛仔 被歷史遺忘的西部風雲

多空因素交戰 分析師：本周關注三大族群

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導
台股示意圖。 報系資料照
台股示意圖。 報系資料照

台股今(15)日開盤持續在11,400點上下震盪，電子族群明顯轉弱，相關權值股台積電（2330）、鴻海等都有些微跌幅；反而傳產族群上揚，如造紙類股全面翻紅，類股指數漲幅一度超過6%。分析師表示，國際股市動盪但台股仍有外資撐盤，本周可關注傳產、消費及防疫概念股。

美股在上周五反彈回升，四大指數漲幅在1.01%到1.9%之間，但上個周末北京傳出第二波疫情，今日美股期貨電子盤又再下挫，跌幅1%左右。台股連帶受到影響，今日開盤後持續震盪。

國泰證期經理蔡明翰表示，雖然國際股市動盪，但台股目前外資仍偏多加碼，指數支撐力道強，壓回的空間較小。他說，電子類股受到國際盤勢利空影響大，預料近期電子族群走勢會較為疲弱，而傳產、消費和防疫族群相對受益。

蔡明翰分析，在國際股市震盪、國內外資多頭的情況下，本周可關注製鞋、成衣、自行車、觀光和航運等消費族群，先前壓抑較久的原物料也具有反彈空間，而防疫族群也還會是盤面焦點。

台股 外資

延伸閱讀

一周盤前股市解析／汽車零組件、蘋概 靚

大盤高點怎麼買？分析師：兩大主流趨勢高點仍能進場

台股盤中大漲逾150點 連3天站穩年線

台股連兩天站穩「萬一」 多頭行情延續關鍵在明天

相關新聞

多空因素交戰 分析師：本周關注三大族群

台股今(15)日開盤持續在11,400點上下震盪，電子族群明顯轉弱，相關權值股台積電（2330）、鴻海等都有些微跌幅；反...

台股開盤小漲6.34點 開在11,436

台股今（15）日開盤小漲6.34點，開在11,436.28點，早盤指數在11,400點附近進行震盪，在電子、傳產股走揚下...

融券高檔 台股軋空行情有影

市場擔心二次疫情爆發，美國聯準會對經濟預測悲觀，連累加權指數上周最後兩個交易日大跌，使得周線收黑，終止連二紅，不過外資仍...

外資連十買台積電 法人關注本周填息秀

台積電（2330）除息秀將在本周四（6月18日）登場，外資從6月起轉為買超，統計已連續10個交易日買超，合計買超11萬5...

外資鎖碼股 市場主打星

台股近日盤堅創高後，指數再度回檔修正。觀察近期盤面強勢族群，新近由於外資買盤回籠，積極點火權值股與各產業指標股，帶動行情...

獲利動能強族群 吸睛

台股多空震盪，本周將上演11,400點保衛戰；法人昨（14）日建議，在短線國際資本市場多空難測的情況下，台股震盪走勢恐將...

美道瓊期今早跌幅逾1% 投顧：小心震盪可留意個股布局

雖然上周五美股出現反彈，但今（15）日早盤的美股道瓊墊子期貨盤又走低，跌幅超過1%，市場原預期為台股今日反彈走勢添加變數...

一周盤前股市解析／汽車零組件、蘋概 靚

對於第二波新冠疫情的擔憂，加上美國聯準會對於經濟展望的看法保守，導致全球股市出現回檔，但6月以來外資持續偏多給予市場信心...

就市論勢／5G、電動車 盤面亮點

美國股市漲多回跌，但台股受惠於疫情面、經濟基本面、籌碼面及企業獲利面皆偏多發展，帶動加權指數在面對殺聲隆隆的國際盤之下，上周五（12日）跌幅僅於1%以內，相較美股抗跌，有利於穩住市場投資信心。

永豐富櫃200N 15日掛牌

台股指數型商品再添新選擇，永豐金證券最新的ETN產品「永豐金櫃買富櫃200報酬指數」ETN（020017）今（15）日於...

蘋概、基建、解封概念 聚焦

台股上周讓投資人搭上雲霄飛車，先上衝後下跌，短短兩天一度挫低逾400點，卻也出現法人等待已久的回檔進場良機。法人指出，近...

蔡明彥專欄／IC載板 作帳題材燒

在南亞、中南美洲以及中東幾個產油國疫情延燒下，全球新冠肺炎每日新增以及累計感染人數續創新高。但在經濟與政治壓力下，各國政...

熱門新聞

二次疫情再起 檢測三雄搶美國市場

合一解盲 將全程直播

融券高檔 台股軋空行情有影

主題式ETF買氣衝！元大硬5G ETF申購破2萬筆

疫情催動、新藥授權報喜 生技股市值衝兆元新高

外資鎖碼股 市場主打星

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。