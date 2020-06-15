外資連十買台積電 法人關注本周填息秀

台積電（2330）除息秀將在本周四（6月18日）登場，外資從6月起轉為買超，統計已連續10個交易日買超，合計買超11萬5,066張，今（15）日台股開小紅震盪，台積電以平盤開出，一度翻紅，但漲勢不繼下再翻黑小跌，市場關注台積電填息表現。

台積電去年開始改為季季配，每季配發股利 ，去年9月19日除息2元，去年12月19日除息2.5元，今年3月19日除息 2.5元，預計6月18日除息2.5元，為去年第4季的股利，合計去年全年股利達9.5元現金股利。

台積電的填息速度相當快，本周的除息秀，將牽動台股的表現，證券分析師張陳浩表示，台股本波可說是資金行情的推升，在市場資金熱絡下，大盤指數即使壓回也不會太大，若壓回到月線更是買點，台積電除息，因為是採取季季配，填息的機率高。

證券分析師黃漢成表示，台積電採季季配，權值不大，預計除息影響大盤的空間不大。

台積電上周股價一度拉升至327元，外資連十買是主要的推升力道，上周五收在316元，周漲幅1.44%，今日以316元平盤開出，一度拉升至317.5元，可惜漲勢不繼，盤中翻黑，一度下探至314元。