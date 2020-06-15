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台股開盤小漲6.34點 開在11,436

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導
台股今（15）日開盤小漲6.34點，開在11,436.28點。 聯合報系資料照
台股今（15）日開盤小漲6.34點，開在11,436.28點。 聯合報系資料照

台股今（15）日開盤小漲6.34點，開在11,436.28點，早盤指數在11,400點附近進行震盪，在電子、傳產股走揚下，指數有機會收復10日均線。

上周五美股上沖下洗拉尾盤，四大指數收盤全數上漲，道瓊工業指數上漲477.37點，或 1.89%，收在25,605點；標普500指數上漲39.21點，或1.3%，收在3,041.31點；Nasdaq指數上漲96.08點，或1.01%，收在9,588.8點；費半指數上漲27.18點，或1.44%，收在1,903.84點。

受到聯準會對經濟展望保守的衝擊，加上市場對疫情二次反撲的憂慮，拖累國際股市重挫，上周五台股跌破10日線，周線收黑。

法人認為，全球經濟復甦態勢不變，加上6月以來外資於現貨天天買超，加上新台幣持續走升，市場資金充沛，且目前指數短中期均線多頭排列，整體偏多格局不變，指數拉回恰提供進場良機，建議趁回檔汰弱留強。

台股 新台幣

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