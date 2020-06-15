美道瓊期今早跌幅逾1% 投顧：小心震盪可留意個股布局

雖然上周五美股出現反彈，但今（15）日早盤的美股道瓊墊子期貨盤又走低，跌幅超過1%，市場原預期為台股今日反彈走勢添加變數。第一金投顧表示，全球新冠肺炎二次疫情可能捲土重來，但衝擊可望比第一次小，且封城不可能再成為選項，產業復甦基調未變，遇大盤拉回可考慮相關MINI LED題材和防疫等概念股。

美股上周五呈現震盪，尾盤仍在投資人買盤擁簇下拉升反彈，終場美股四大指數漲幅1.01%至1.9%，其中，道瓊指數最為強勢，台積電ADR上漲1.74%。

日盛投顧說，美國部分地區疫情再度升溫，加上Fed明確表示美國經濟復甦緩慢，全球股市經過2個多月資金行情帶動的反彈來到高檔區，恐將面臨獲利了結的賣壓，盤勢將進入震盪，操作不宜過度積極追高，靜待拉回量縮止穩後再挑選下半年景氣回溫的產業逢低布局。一直強勢的櫃買市場，短線支撐為148點附近，壓力為156點附近。

上周五收盤：S&P500 上漲39.21點，漲幅1.31%，收在3,041.31點；道瓊指數上漲477.37點，漲幅1.9%，收在25,605.54點：那斯達克上漲96.08點，上漲1.01%，收在9,588.81點；費半指數上漲27.19點，漲幅1.45%，收在1,903.85點。