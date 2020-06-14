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二次疫情再起 檢測三雄搶美國市場

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

全球第二波疫情再起，檢測廠拚擴產，瑞基（4171）、普生、ABC-KY受注目，瑞基目前已經是檢測股王，普生積極出貨印度、墨西哥，預期本月起業績可望放量，ABC-KY具有創新性，三雄鼎足而立，下一步均將搶進美國市場。

美國、中南美、中國大陸、印度等國家近期疫情持續衝高，各界均憂「第二次疫情再起」，上述各國均擴大核酸檢測量能。瑞基、普生均表示，需求擴大後，將持續擴充產能規模。普生說，目前產能全開、拚命做，月底可能調整為兩班制，為國際防疫而努力。

普生表示，近期取得衛福部「專案製造可」，這是外銷、取得國際標案的關鍵，目前該公司是全台灣唯一獲得「第三類醫材檢測試劑」的生技公司，外銷在5月起已經小量出貨，近期逐步放量，正在「拚命做」，要看結果如何，可靜待6月公布的業績。

普生表示，旗下核酸檢測試劑已經獲得印度、印尼、墨西哥、馬來西亞、中東、歐洲國家認證，其中中東已經小量出口，疫情告急的中南美、墨西哥等持續放量，印度正等待標案結果，產品已經準備好了，若順利近期可望「坐上飛機」，仍等待航班而定。

至於疫情最嚴重的美國市場，普生說，已經小量出口給實驗室使用，目前已經申請緊急授權（EUA），也獲得美國FDA接受審查，期待很快有結果。此外，還有加拿大、澳洲、非洲等，都已經與合作夥伴合作送件申請核可中。

在產能規劃方面，普生說，目前月產能80萬劑已經全部投入生產，但尚未到達兩班制，預期印度標案取得後，生產規模將放量，預期可望達到兩班制，月產能將達160萬劑。一切都在進行中，目前均順利。

瑞基董事長劉正忠表示，由於新冠肺炎快篩試劑供不應求，至於市場矚目的檢測試劑，已取得歐盟體外診斷認證 (CE-IVD)，但仍需向TFDA申請出口許可，預估7月可完成GMP查廠；兩周前也已向美國FDA申請緊急授權(EUA)。

瑞磁ABC-KY受惠新冠肺炎快篩試劑研發有成，已向美國食品藥物管理局（FDA）申請緊急使用授權（EUA），有機會於這兩周取證。法人估，瑞磁2021年可望虧為盈。

疫情 印度 FDA

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