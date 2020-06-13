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台股拉漲下影線 法人：資金向科技主流股

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台股昨（12）日面對美股大跌，收長下影線，顯示市場對於後續仍有信心。法人表示，可注意外資布局，預期投資方向重新向科技主流強勢股靠攏。

永豐投顧說，台股上周指數最高來到11,800點關前，幾乎全面收復春節後疫情恐慌的下跌，高檔解套賣壓出籠，出現爆量回檔。就過去經驗，大行情過程中首次出現爆量，應為換手量，而目前價位也正是多空換手區，所以並不妨礙多頭格局。

美股科技股所在的NASDAQ最為強勢，不但收復失土，還創下萬點的里程碑。NASDAQ與費城半導體指數都已遠離年線，道瓊依然是弱勢股聚集，再次跌破年線，尤其是這波空頭突襲，受創最重的都是弱勢股反彈者，像航空、能源與金融。永豐投顧說，這代表股市進入第三階段，資金重回主流強勢，未來美股還是要看科技股表現。

永豐投顧表示，這波股市要點在資金與疫情，美國聯準會(FED)一個月左右就讓資產負債表幾乎翻倍，歐洲也放棄過去的堅持，不斷推行QE，所以，股市動能充沛無虞。在充沛資金扶持，以及發達國家經濟重新運作，台股在高檔壓力區的短暫挫敗無礙長線發展，指數震盪後仍會繼續上攻，台股指數區間看11,200點至11,700點；有鑑於美股變化，市場資金回流科技主流，但全球疫情不退燒，相關疫苗、醫藥與醫材需求看好，有業績者股價有支撐，不讓科技股專美於前。

台股指數 美股 科技股

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