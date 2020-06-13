快訊

美光控聯電竊取機密案 陸行之：被美當案例就慘了

轉型正義拆傅鐘？台大生喊「嗯湯劃唬爛」與校友互嗆

外資持續回補 安聯投信：操作策略採選股不選市

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

雖然美股周四(11日)收盤重挫，台股昨(12)日開低走，雖仍然收跌，但外資買超29.5億元；法人表示，可注意外資布局，預期投資主軸重新向主流強勢股靠攏。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，延續前一周外資的連五買，近一周外資持續連續五天買超台股，可視為今(2020)年以來難得持續回籠；根據證交所統計，近五個交易日，外資累積買超398.85億元，反映歐美國家陸續重啟經濟相關的需求回溫，以及美國總統川普可能持續撒錢救市。

廖哲宏表示，近期受惠外資回補，盤勢主要由高價股、半導體股等所帶動；非金電族群部分，美股解封重啟經濟活動概念股出現獲利了結，金融股因為外資持續回補，表現相對穩健。

廖哲宏表示，現階段在全球主要央行大規模救市，解封經濟重啟後，市場信心明顯回溫，展現對明年展望抱持成長的正向，且已開始反應在股價上；隨著台股已經跟美股大致回到前高或附近位置，接下來 經濟腳步必須要跟上，基本面會面臨被檢視的壓力，料盤勢將維持區間整理格局，策略上選股、不選市。

隨著時序上來到下半年，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，即使台股稍稍休息，著眼於基金面、基本面、政策面，格局仍偏多，更值得關注的是，5G手機、5G基地台、半導體、雲端伺服器、iPhone供應鏈、AMD供應鏈。傳產股分面，工具機機、以及有望受惠台灣內需市場回溫、從谷底回升的餐飲跟飯店，也可以留意。

鍾安綾表示，整體來說，未來仍須留意疫情的穩定性，如果有二次爆發的可能，則上半年的居家辦公或是防疫股表現有機會持續優於消費型產品產業。

外資 台股 美股

延伸閱讀

台積電尾盤翻紅 台股漲26.79點收11,637

美股大漲829點 外資連5日買超台股盤勢正向

台股指數周線連三紅 法人：資金行情持續發酵

投信：台股震盪格局持續 後市觀察3大方向

相關新聞

股海自由行／Fed保持低利 買股時機浮現

6月美國聯邦公開市場委員會（FOMC）如同市場預期，無異議通過將聯邦資金利率維持在0-0.25%不變，聯準會（Fed）並...

台股有撐 外資連十日買超762億

美股周四暴跌，台股延續前一日跌勢，昨（12）日早盤一度下跌291點，所幸美股期貨電子盤反彈，加上低接買盤進駐，指數跌幅收...

台股十悍將 逆勢創天價

台股連二日大幅拉回，但是多頭火種未歇，在法人季底作帳、主力業內作價之下，盤面仍有479檔個股逆勢收紅，祥碩、昇佳等十大悍...

低基期中小電子 帶勁

台股昨（12）日持續消化獲利賣壓，在買盤進場承接下，尾盤跌勢明顯收斂，盤面多頭火種仍在，除防疫概念股重啟漲勢，陽程（34...

法人：台股下檔有限

台股本周跌49點收11,429點，法人指出，短線賣壓不輕，下方支撐先看月線，惟下檔應有限。

營收優異股 抗震力道強

台股昨（12）日大跌，但有許多個股逆勢上揚，尤其是5月營收優異族群展現抗震能力。投顧法人指出，投資人可注意營收正向，以及...

ETN趨勢導航／三檔本周正報酬

台股本周受制於美股重挫及高檔獲利賣壓湧現，終止連二紅走勢，但仍有富邦蘋果反一N（02001N）、富邦存股雙十N、凱基臺灣...

就市論勢／網通、高息族群 搶鏡

美聯準會利率決策會議維持當前利率水準不變，同時表達經濟復甦將面臨漫漫長途，美股應聲下跌。

VIX ETF成交逾百萬張、3月來新高 單周狂漲25%

全球愈來愈多地方解封，但隨著美國再傳疫情，美股本周帶領全球主要股市下殺，油價再度暴跌。在台掛牌的ETF中，本周以VIX、...

低接買盤進場、台股收斂跌勢 終場下跌105點收11,429

市場擔憂疫情二次反撲、FED看壞經濟前景，昨夜道瓊狂瀉1,861點 ，拖累台股今日跳空開低跌破十日均線，空方賣壓不斷下，指數一度跌逾250點，盤中最低達11,244點，所幸美股期貨電子盤今早止穩反彈逾百點，台股盤中也見低接買盤湧入，帶動指數大幅收斂跌勢，終場以11,429.94點作收，下跌105.83點，成交量1,968.9億元，未能順利收復站回十日均線，周線並翻黑。

大錢潮來襲 跟著法人順勢搶一波

由於Fed持續維持量化寬鬆政策，美元近期呈相對弱勢，原本強勢的台幣於6月起出現另一波強勁升值，6月10日升破29.6元兌1美元關卡，在熱錢湧入下，外資展開認錯行情，呈現連8買共計買超720億元，倘若買超持續，台股將有挑戰1月30日空方缺口（11933點～12101點）之實力。

美股暴跌 蘋概三王開低市值挫2,162億

美股周四暴跌，拖累台股今(12)日重挫開低，蘋概三王早盤齊挫，更加重大盤跌勢，台積電(2330)以313元開盤，大跌7.5元，跌幅2.34%，市值一口氣縮水1,944.78億元，股王大立光、鴻海也是下跌表現，三王開盤市值合計蒸發2,162.62億元，股價開低後跌勢略有縮小，但早盤跌幅仍都超過1%。

熱門新聞

繼中天之後 合一15日也暫停交易

台股十悍將 逆勢創天價

重訊待公布 中天15日暫停交易

國泰金除息日敲定7月1日 股息2元、殖利率4.9%

低接買盤進場、台股收斂跌勢 終場下跌105點收11,429

四金控趕搭行情 敲定除息日

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。