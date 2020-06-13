外資持續回補 安聯投信：操作策略採選股不選市

雖然美股周四(11日)收盤重挫，台股昨(12)日開低走，雖仍然收跌，但外資買超29.5億元；法人表示，可注意外資布局，預期投資主軸重新向主流強勢股靠攏。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，延續前一周外資的連五買，近一周外資持續連續五天買超台股，可視為今(2020)年以來難得持續回籠；根據證交所統計，近五個交易日，外資累積買超398.85億元，反映歐美國家陸續重啟經濟相關的需求回溫，以及美國總統川普可能持續撒錢救市。

廖哲宏表示，近期受惠外資回補，盤勢主要由高價股、半導體股等所帶動；非金電族群部分，美股解封重啟經濟活動概念股出現獲利了結，金融股因為外資持續回補，表現相對穩健。

廖哲宏表示，現階段在全球主要央行大規模救市，解封經濟重啟後，市場信心明顯回溫，展現對明年展望抱持成長的正向，且已開始反應在股價上；隨著台股已經跟美股大致回到前高或附近位置，接下來 經濟腳步必須要跟上，基本面會面臨被檢視的壓力，料盤勢將維持區間整理格局，策略上選股、不選市。

隨著時序上來到下半年，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，即使台股稍稍休息，著眼於基金面、基本面、政策面，格局仍偏多，更值得關注的是，5G手機、5G基地台、半導體、雲端伺服器、iPhone供應鏈、AMD供應鏈。傳產股分面，工具機機、以及有望受惠台灣內需市場回溫、從谷底回升的餐飲跟飯店，也可以留意。

鍾安綾表示，整體來說，未來仍須留意疫情的穩定性，如果有二次爆發的可能，則上半年的居家辦公或是防疫股表現有機會持續優於消費型產品產業。