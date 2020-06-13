股海自由行／Fed保持低利 買股時機浮現

6月美國聯邦公開市場委員會（FOMC）如同市場預期，無異議通過將聯邦資金利率維持在0-0.25%不變，聯準會（Fed）並承諾每個月800億美元公債與300億美元MBS的購債動作會如期進行。在經濟預測上，先前中斷了一次，因而本次比較的基準是去年的12月。受新冠肺炎影響，2020年預估GDP將衰退6.5%；2021年仍難恢復至趨勢成長，但受基期偏低影響將成長5%。

就業方面，2020與2021年預估失業率分別為9.3%與6.5%，顯示要回到自然失業率約4.1-4.7%的水準還需一段時間。個人消費支出（PCE）與核心PCE預估2020年在1%以下，2021年回到1.5%以上水準。

未來的政策利率走向展望方面，Fed理事們基本認為最快2022年才可能升息，較我們預估的2021年下半年後還要更保守。事實上，若至2022年核心PCE如Fed預估仍只有1.7%左右的水準，要升息確實不容易。

在先前市場關心的YCC（Yield Curve Control，殖利率曲線控制）議題方面，Fed主席鮑爾則表示日後還會繼續討論，目前對這個工具的有效性並沒有明確的答案。

本次FOMC會議之後美股下跌，關鍵在Fed對經濟的展望較預期的悲觀許多。在聲明中提到復甦將是「漫漫長路」，預測數字比已經偏低迷的市場預估還略微悲觀。若以6月更新的機構預測來比較，2020年GDP成長預估的中位數為-6%，優於Fed預估的-6.5%。

不過，近期諸多數據，包括hard data的汽車銷售、或者soft data的ISM PMI指標與小型企業樂觀指數等，在5月皆明顯回升，我們認為美國實體經濟非常可能在4月已經探底。即便以先前讓市場最悲觀的就業數據來說，5月失業率下降至13.3%，甚至連一般預期會持續下滑的勞動參與率皆小幅回升；顯示先前的失業多為臨時性失業，近來這些人慢慢回到職場。

Fed在聲明稿中提到，金融市場趨穩係因支持經濟的政策逐漸發揮作用；配合5月諸多經濟數據的回升，整個美國經濟的底部可確立在第2季。依過去股市一般領先經濟約一到二季落底的經驗，美股在3月23日的底部應可確認，後續即便有修正，也幾乎不可能跌破當時的水準。

此外，Fed將維持低利環境至少到2022年的預期，依然是市場最大的利多。即便經濟恢復會十分緩慢，但低利環境除有助支撐評價外，就債務或保持現金流的角度來說，也為企業爭取到恢復元氣的時間。

綜合來看，我們對股市仍然保持樂觀，我們認為近日來美股的修正，除了反映Fed「提示」經濟風險外，也存在漲多回跌的成份。這一波美股的修正幅度不會太大，更不會跌破前低。對於當前的局勢，我們的解讀應是提供更佳的進場點。