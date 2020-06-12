這十大悍將逆勢漲 創掛牌後收盤新天價

台股連二日大幅拉回，但多頭火種未歇，在法人季底作帳、主力業內進場作價下，盤面仍有479檔個股逆勢收紅，祥碩、昇佳電子等十大悍將今（12）日更創下掛牌來收盤歷史天價，將成短線多空關鍵指標。

台股本波受惠於解封、熱錢回籠、軋空、股東會、除息、季底作帳等六大題材匯聚，自6月1日重登年線後，一度出現連八紅急攻走勢，防疫、解封、蘋果、中國去美化、美國去中化、法人作帳等相關概念股四處點火，市場資金良性輪動。

統一投顧董事長黎方國認為，台股短線因美股獲利了結賣壓出籠，走勢震盪加劇，但歐美陸續解封，總經數據轉好，且台股各期均線多頭排列，創高強勢股不斷出現，盤面樂觀氣氛尚未扭轉，壓回剛好提供進場良機，可趁機進行汰弱留強。

統計今日1700多檔個股中，有479檔逆勢收紅，較前一日增加約一倍，收盤價創掛牌後天價個股共有十檔，除豪展為生技股外，健策、世芯KY、德微、新晶投控、祥碩、聰泰、愛普、昇佳電子、富邦媒等均為電子股。

進一步觀察這十大悍將，僅有豪展、德微、新晶投控等三檔不是百元以上高價股，凸顯在下半年景氣變數，以及市場資金浮濫等兩股力量拉扯下，資金往具有基本面、財務面等質優條件的高價個股集中的趨勢。

此外，受惠於長期中國去美化轉單潮持續發酵，撿到槍的IC設計股是本波法人強勢拉抬的重點族群，今日更有四檔創天價，其中，祥碩收盤價1,370元，擠下信驊成為高價股老三，剛掛牌上櫃的昇佳電子收上970元，躋身「千金股」聽牌中。

至於6月以來法人分別買超1,672張、1,387張的世芯-KY、愛普，也在季底作帳拉抬下，今日各以361元、298元的天價收市，6月來累計漲幅為20.3%、44.6%。