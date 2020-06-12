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台灣人的「神明媽媽」：媽祖信仰背後隱含的母親意象

VIX ETF成交逾百萬張、3月來新高 單周狂漲25%

經濟日報 / 記者張瀞文／即時報導
在台掛牌的ETF中，本周以VIX、美債正向及原油反向ETF最強勢，美股正向及印度股市正向ETF最弱勢。路透
在台掛牌的ETF中，本周以VIX、美債正向及原油反向ETF最強勢，美股正向及印度股市正向ETF最弱勢。路透

全球愈來愈多地方解封，但隨著美國再傳疫情，美股本周帶領全球主要股市下殺，油價再度暴跌。在台掛牌的ETF中，本周以VIX、美債正向及原油反向ETF最強勢，美股正向及印度股市正向ETF最弱勢。

美國疫情再起，加上美國聯準會（Fed）對經濟前景悲觀，美股再度出現6%以上的單日跌幅，富邦VIX（00677U）沈寂三周之後再度爆量領漲，全周狂漲25.7%，為本周所有ETF漲幅第一名。富邦VIX不但連漲四天，且12日的成交量再度超過100萬張，逼近110萬張，為3月13日以來的最高量。

美國在2022年之前都將維持零利率，今年經濟恐萎縮6.5%，激勵美國公債價格上揚。元大美債20正2全周大漲7.7%，國泰20年美債正2漲7%，永豐15年金融債漲4.7%，分列本周ETF漲幅第二、三、四名。

市場擔心美股將迎來第二波跌勢，美股ETF走勢紛歧，科技股ETF一枝獨秀。在相關ETF中，國泰美國道瓊反1全周漲2.8%最強，元大S&P500反1漲2.3%。相反的，統一FANG+全周上漲2.7%，富邦NASDAQ正2漲1.1%。

國泰美國道瓊正2前一周大漲8%，但本周大跌7.6%，為所有ETF跌幅第一。元大S&P500正2全周跌5.6%，國泰標普低波高息同樣受到衝擊，全周下挫5.1%。

以12日的成交量來說，富邦VIX以109.8萬張的成交張數遙遙領先，再來是元大台灣50反1的25.7萬張、元大滬深300正2的6.4萬張、街口布蘭特油正2的3.5萬張、元大S&P石油的3.3萬張。

ETF 元大 美股

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低接買盤進場、台股收斂跌勢 終場下跌105點收11,429

市場擔憂疫情二次反撲、FED看壞經濟前景，昨夜道瓊狂瀉1,861點 ，拖累台股今日跳空開低跌破十日均線，空方賣壓不斷下，指數一度跌逾250點，盤中最低達11,244點，所幸美股期貨電子盤今早止穩反彈逾百點，台股盤中也見低接買盤湧入，帶動指數大幅收斂跌勢，終場以11,429.94點作收，下跌105.83點，成交量1,968.9億元，未能順利收復站回十日均線，周線並翻黑。

大錢潮來襲 跟著法人順勢搶一波

由於Fed持續維持量化寬鬆政策，美元近期呈相對弱勢，原本強勢的台幣於6月起出現另一波強勁升值，6月10日升破29.6元兌1美元關卡，在熱錢湧入下，外資展開認錯行情，呈現連8買共計買超720億元，倘若買超持續，台股將有挑戰1月30日空方缺口（11933點～12101點）之實力。

美股暴跌 蘋概三王開低市值挫2,162億

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