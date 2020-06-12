VIX ETF成交逾百萬張、3月來新高 單周狂漲25%

全球愈來愈多地方解封，但隨著美國再傳疫情，美股本周帶領全球主要股市下殺，油價再度暴跌。在台掛牌的ETF中，本周以VIX、美債正向及原油反向ETF最強勢，美股正向及印度股市正向ETF最弱勢。

美國疫情再起，加上美國聯準會（Fed）對經濟前景悲觀，美股再度出現6%以上的單日跌幅，富邦VIX（00677U）沈寂三周之後再度爆量領漲，全周狂漲25.7%，為本周所有ETF漲幅第一名。富邦VIX不但連漲四天，且12日的成交量再度超過100萬張，逼近110萬張，為3月13日以來的最高量。

美國在2022年之前都將維持零利率，今年經濟恐萎縮6.5%，激勵美國公債價格上揚。元大美債20正2全周大漲7.7%，國泰20年美債正2漲7%，永豐15年金融債漲4.7%，分列本周ETF漲幅第二、三、四名。

市場擔心美股將迎來第二波跌勢，美股ETF走勢紛歧，科技股ETF一枝獨秀。在相關ETF中，國泰美國道瓊反1全周漲2.8%最強，元大S&P500反1漲2.3%。相反的，統一FANG+全周上漲2.7%，富邦NASDAQ正2漲1.1%。

國泰美國道瓊正2前一周大漲8%，但本周大跌7.6%，為所有ETF跌幅第一。元大S&P500正2全周跌5.6%，國泰標普低波高息同樣受到衝擊，全周下挫5.1%。

以12日的成交量來說，富邦VIX以109.8萬張的成交張數遙遙領先，再來是元大台灣50反1的25.7萬張、元大滬深300正2的6.4萬張、街口布蘭特油正2的3.5萬張、元大S&P石油的3.3萬張。