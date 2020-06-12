神腦股東會通過 每股配發1.45元現金股利

神腦今（12）日舉行股東會，通過每股配發1.45元現金股利，神腦表示，看好5G到來，將掌握因5G帶來的5G手機換機潮。

神腦2019年營收288.65億元，歸屬母公司業主淨利為4.11億元，每股稅後純益1.59元。

神腦表示，2019年是通訊技術發展上最重要一年，國際上包含美國、韓國及中國大陸都啟動5G商用，台灣也將再2020年7月正式商轉啟用，推出台灣首波5G服務，並鎖定消費應用市場。

神腦認為，5G將為行動裝置帶來更高畫質的影音串流及內容服務，同時發展出更多B2B應用，包含遠端照護、自駕車、人工智慧物聯網等，都是未來重要的5G新興應用。

迎向5G新趨勢，神腦表示，將透過虛實整合得新零售商業方式，讓智慧手機等產品生命週期操控作空間更豐富，同時強化神腦會員黏著度及品牌商品行銷，預期2020年台灣5G開台後將開啟一波5G手機換機潮，神腦將透過提供豐富產品搭配多元電信服務，創造更多通路價值。根據資策會預估，2020年全球5G手機出貨量將達2.6億台。

神腦強調，也將攜手國內外家電品牌，布局精品及智慧家電，並強化推廣神腦代理品牌「sakuyo」、「健康總匯」等保健保養商品。