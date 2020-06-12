快訊

台灣人的「神明媽媽」：媽祖信仰背後隱含的母親意象

神腦股東會通過 每股配發1.45元現金股利

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導
神腦國際總裁林保雍。 本報系資料庫
神腦國際總裁林保雍。 本報系資料庫

神腦今（12）日舉行股東會，通過每股配發1.45元現金股利，神腦表示，看好5G到來，將掌握因5G帶來的5G手機換機潮。

神腦2019年營收288.65億元，歸屬母公司業主淨利為4.11億元，每股稅後純益1.59元。

神腦表示，2019年是通訊技術發展上最重要一年，國際上包含美國、韓國及中國大陸都啟動5G商用，台灣也將再2020年7月正式商轉啟用，推出台灣首波5G服務，並鎖定消費應用市場。

神腦認為，5G將為行動裝置帶來更高畫質的影音串流及內容服務，同時發展出更多B2B應用，包含遠端照護、自駕車、人工智慧物聯網等，都是未來重要的5G新興應用。

迎向5G新趨勢，神腦表示，將透過虛實整合得新零售商業方式，讓智慧手機等產品生命週期操控作空間更豐富，同時強化神腦會員黏著度及品牌商品行銷，預期2020年台灣5G開台後將開啟一波5G手機換機潮，神腦將透過提供豐富產品搭配多元電信服務，創造更多通路價值。根據資策會預估，2020年全球5G手機出貨量將達2.6億台。

神腦強調，也將攜手國內外家電品牌，布局精品及智慧家電，並強化推廣神腦代理品牌「sakuyo」、「健康總匯」等保健保養商品。

5G 神腦 智慧手機

延伸閱讀

5月大陸手機出貨量3,375.9萬部 年減11.8%

網購「618年中慶」大檔開戰！friDay購物下殺1折起 松果購物夯品破盤價

瞄準5G換機潮 LG在台手機銷量拚50％成長

校園英雄榜／謝佳芸拍「家香」 紀錄片獲佳作

相關新聞

VIX ETF成交逾百萬張、3月來新高 單周狂漲25%

全球愈來愈多地方解封，但隨著美國再傳疫情，美股本周帶領全球主要股市下殺，油價再度暴跌。在台掛牌的ETF中，本周以VIX、...

國泰金除息日敲定7月1日 股息2元、殖利率4.9%

國泰金今（12）日股東會通過配發股利案，每股將配發2元現金股利，隨後旋即召開董事會，討論並通過今年除息交易訂為7月1日，...

昇佳上櫃首周飆上歷史天價 劍指千金股

昇佳電子(6732)在6月8日由興櫃市場轉上櫃掛牌，今(12)日以970元作收，上漲70元，創下歷史天價，且擠下譜瑞-K...

低接買盤進場、台股收斂跌勢 終場下跌105點收11,429

市場擔憂疫情二次反撲、FED看壞經濟前景，昨夜道瓊狂瀉1,861點 ，拖累台股今日跳空開低跌破十日均線，空方賣壓不斷下，指數一度跌逾250點，盤中最低達11,244點，所幸美股期貨電子盤今早止穩反彈逾百點，台股盤中也見低接買盤湧入，帶動指數大幅收斂跌勢，終場以11,429.94點作收，下跌105.83點，成交量1,968.9億元，未能順利收復站回十日均線，周線並翻黑。

大錢潮來襲 跟著法人順勢搶一波

由於Fed持續維持量化寬鬆政策，美元近期呈相對弱勢，原本強勢的台幣於6月起出現另一波強勁升值，6月10日升破29.6元兌1美元關卡，在熱錢湧入下，外資展開認錯行情，呈現連8買共計買超720億元，倘若買超持續，台股將有挑戰1月30日空方缺口（11933點～12101點）之實力。

美股暴跌 蘋概三王開低市值挫2,162億

美股周四暴跌，拖累台股今(12)日重挫開低，蘋概三王早盤齊挫，更加重大盤跌勢，台積電(2330)以313元開盤，大跌7.5元，跌幅2.34%，市值一口氣縮水1,944.78億元，股王大立光、鴻海也是下跌表現，三王開盤市值合計蒸發2,162.62億元，股價開低後跌勢略有縮小，但早盤跌幅仍都超過1%。

美股暴跌 法人：台股短線恐陷整理

美國疫情憂慮再起，道瓊指數暴跌1861點，創近3個月來最糟表現，美股3大指數跌幅都超過5%。台股11日大跌184.39點，收在11535.77點，法人認為，短線恐陷整理格局，但中期偏多趨勢未變。

美股崩跌1861點 台股跳空開低走逾250點

市場擔憂疫情二次反撲，FED看壞經濟前景，昨夜美股收盤重挫，道瓊重挫1861點 ，影響台股跳空開低，指數以11,406.54點，下跌129.23點開出後，空方賣壓不斷湧現下，指數跌幅隨即擴大至逾250點，在接連失守11,300、11,400點關卡，跌破十日均線。

謝金河：馬斯克開啓特斯拉的奧創紀元

財信傳媒董事長謝金河在臉書發表「馬斯克開啓特斯拉的奧創紀元」一文，他說，這個科技創新的世界，就像奧創紀元，大家都正面對我們從來沒有見過的世界。

廣明爆量大漲 地緣券商神出手狂敲

廣明昨（11）日股價爆天量大漲收紅，終止連續三天跌停走勢，前日籌碼已透露玄機。

敏感時刻 廣明股價爆量大漲

廣達集團旗下廣明受惠普跨海求償逾百億元利空衝擊，股價連吞三根跌停板後，昨（11）日爆出逾5.2萬張天量大漲收紅。

金管會：台股不能只看1、2天漲跌

金管會前天剛取消有條件禁空令後，昨天台股就大跌一八四點，金管會主委黃天牧表示，台股昨主要受美股下跌影響，包括日、韓等亞股...

熱門新聞

防疫股再展強勢 基亞漲停領軍

美股崩跌1861點 台股跳空開低走逾250點

敏感時刻 廣明股價爆量大漲

投資人恐慌！富邦VIX一小時爆出76萬張巨量

繼中天之後 合一15日也暫停交易

銅板股冒出頭 26檔漲停

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。