海悅股東會通過配發4.5元現金股利 7/13除息
指標不動產代銷業者海悅國際（2348）今（12）日股東會，會中承認2019年度營業報告書及財務報表，並通過盈餘分配案，決議每股配發現金股利4.5元。今年受惠全台熱銷建案持續開出紅盤，累計前五月合併營收9.25億元，已超過去年前三季合併營收，年增率達165.4%，目前在手代銷建案逾千億元，營運可望優於去年。
去年海悅佈局全台代銷建案，亦跨足自地自建領域，2019年合併營收17.34億元、營業淨利5.77億元、稅後淨利5.65億元、每股稅後盈餘（EPS）6.59元，營收獲利雙創歷史新高。今日股東會通過配發4.5元現金股利，股利配發率達68％，依今日收盤價格75元計算，現金殖利率達6%，並在7月13日除息。
海悅今年受惠《土城日月光》、《宏普中央公園》、《冠德青璞匯》、《竹城A7甲子園》、《日勝新京站》、台中《皇普莊園》與台南《聯上康橋》等熱銷建案持續加持，推升海悅前五月合併營收9.25億元，已超過去年前三季合併營收，年增率達165.4%。
展望下半年，海悅放眼全台，佈局優質代銷個案，目前已接案尚未完銷之熱銷個案，總銷金額約400億元，加上年底前預計進場的新案，包含台北市《敦南御所》、新北市《合環新店案》、《新潤心城》、桃園市《麗晶花園廣場》、《昭揚天匯》以及高雄市《美術白天鵝》等建案，總銷金額約600億元，合計全台在手代銷建案逾千億元，營運可望優於去年。
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