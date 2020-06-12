國泰金除息日敲定7月1日 股息2元、殖利率4.9%
國泰金今（12）日股東會通過配發股利案，每股將配發2元現金股利，隨後旋即召開董事會，討論並通過今年除息交易訂為7月1日，並輸入公開資訊觀測站公告，以國泰金收盤價40.7元計算，目前股息殖利率仍有高達4.9%，由於國泰金前五月獲利續創同期新高，有助投資人參與除息交易意願。
國泰金下午輸入公開資訊觀測站表示，股東會通過普通股每股配發現金股利2元，合計分配新台幣263億3842萬元。甲種特別股每股配發現金股利2.28元，合計分配新台幣18.99億元。乙種特別股每股配發現金股利2.13元，合計分配新台幣14.91億元。
同時國泰金也公告2020年的除息交易日為7月1日，最後過戶日為7月2日，現金股利發放日為7月29日。
國泰金累計前五月稅後賺333.5億元、EPS則為2.5元，創下歷年同期最高紀錄，並較去年同期成長15％。主要因為國泰人壽積極處分股債市實現獲利所致，國泰世華銀行利息收入也穩健。
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