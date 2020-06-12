昇佳上櫃首周飆上歷史天價 劍指千金股

昇佳電子(6732)在6月8日由興櫃市場轉上櫃掛牌，今(12)日以970元作收，上漲70元，創下歷史天價，且擠下譜瑞-KY成為台股第五高價股，目標直朝向千金股奔去。

昇佳以498元上櫃，如果中籤的投資人忍得住沒有賣，以今日收盤價來算，抽中1張可賺進47.2萬元，報酬率相當高；昇佳上櫃掛牌以來，股價持續上漲，在昨日出現整理，今日以880元開低，盤中則是翻紅，且一舉超車譜瑞-KY，成為第五高價股。

昇佳2009年成立，母公司為上市公司矽創，是以感測晶片為技術核心的IC設計公司，專注於感測積體電路的研發、設計及銷售，主要產品為光學感測晶片中的環境光感測晶片及近接感測晶片，終端應用為智慧型手機；另外還有微機電感測系統中的加速度感測晶片，終端應用為智慧型手機及穿戴式裝置。

昇佳去年營收48.1億元，年增148.3%，毛利率42%，年增8.45個百分點，稅後純益13.2億元，年增305.5%，EPS 35.1元；今年第1季營收13.5億元，年增88.71%。

台股高價股今日排名出現洗牌，股王股后仍是大立光及矽力-KY，第三高價股則由祥碩超車信驊取得，第五高價股也由昇佳取代譜瑞-KY；大立光今日收在4,140元，跌幅1.66%；矽力-KY收1,675元，漲幅4.36%；祥碩收1,370元，漲幅3.39%；信驊收1,350元，漲幅1.12%。

祥碩近期接連獲得外資調高目標價，從1,111元調高至1,717元，外資看好蘋概股及宅經濟等商機，祥碩連日來股價往上走高，今日雖以1,295元開出，下跌30元，但在買盤進駐下拉升股價翻紅，一度衝達1,390元，股價順利超車信驊。