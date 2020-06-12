台股收跌105.83點周線翻黑 三大法人買超46.92億
台股今（12）日開低，在權值股走弱下，一度下探至11,244.64點，重挫291.13點，盤中跌幅略有縮小，終場以11,429.94點作收，下跌105.83點，成交量1,968.91億元；三大法人買超46.92億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超29.5億元，投信賣超4.9億元，自營商買超（合計）22.32億元，其中自營商（自行買賣）買超9.37億元，自營商（避險）買超12.95億元。
台股今日以11,406.54點開低，下跌129.23點，早盤一度下滑至11,244.64點，重挫291.13點，防疫股表現相對抗跌，權值股則是走弱，盤中低接買盤進場，指數跌勢縮小，終場收11,429.94點，跌幅0.92%，周指數下跌49.46點，跌幅0.43%。
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