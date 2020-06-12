台股開低走高跌幅收斂 三大法人買超46.92億元

台股今（12）日開低走高，收出長下影線，不過終場仍下跌105.83點，收在11,429.94點，失守十日均線。統計三大法人買超46.92億元。

統計今日三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超29.50億元，6月以來連續買超台股，外資自營商賣超0.01億元，投信轉為賣超4.9億元，自營商（自行買賣）買超9.37億元，自營商（避險）買超12.95億元，合計三大法人買超46.92億元。

市場擔憂疫情二次反撲、FED看壞經濟前景，昨夜道瓊狂瀉1861點 ，拖累台股今日跳空開低跌破十日均線，空方賣壓不斷下，指數一度跌逾250點，盤中最低達11,244點，所幸美股期貨電子盤今早止穩反彈逾百點，台股盤中也見低接買盤湧入，帶動指數大幅收斂跌勢，終場以11,429.94點作收，下跌105.83點，成交量1968.9億元，未能順利收復站回十日均線，周線並翻黑。

亞洲主要股市今日也全盤皆墨，韓股開低走低近2.5%，表現最為弱勢，台、日、港股雖然開低走高收斂跌勢，不過盤中仍皆有逾1%的跌幅，陸股開低走高，盤中跌幅收斂至小跌0.4％，表現相對強勢。