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疫情帶動自行車需求 外資首選美利達、巨大

經濟日報 / 記者呂安涔／即時報導

今年爆發的新冠肺炎疫情，除了改變人類的社交模式，也使得各國人民重啟對於自行單車的交通方式需求。外資認為，自行車與電動輔助自行車大廠美利達（9914）、巨大（9921）可望直接受惠之外，國內法人也看好鏈條零組件的桂盟（5306）可望間接受惠。

外資觀察，中國地區自4月開始，對於自行車需求數量就開始大幅激增，包括共享式的單車需求同步快速增加，且研判此趨勢應可持續延續到下半年。

再者，歐美人士多在城市解封政策之後，短線通勤開始捨棄大眾交通工具方式，起初是先針對1,000美元以下的輕專業車種需求增加、近期則是入門的運動車款訂單需求開始暴增成長，全球自行車風潮正再次興起。

另外，電動自行車性能也不斷推陳出新，同樣對於通勤距離較長的消費者，提供更好的交通方式選項，且能與他人保持社交距離的特性，成為後疫情時代的裡響交通方式。

同時，英、法兩國同步祭出自營車零件補貼政策，義大利與多個歐洲國家甚至推出購車補貼方案，加上歐美多國的基礎建設規劃，對於自行車道和停車等硬體設施較為友善與完備，更是通升單車通勤的主要原因。

外資看好巨大，主因為五月營收創歷史新高，其中自有品牌的全球銷售地區表現中，美國、中國市場，同步成長超過五成最多、歐洲市場也有成長四成的幅度。外資認為，由於巨大各價位的單車種類齊全，目前是以通勤取向的中、低階自行車需求的增長最為顯著，未來高單價的高階車型出貨動能，則是帶動業績逐季持續走揚的關鍵。

外資同步看好美利達，五月營收受到上游供料短缺、影響了部分國內的外銷數量，自有品牌在歐洲的主要城市銷量狂銷，成長幅度與去年同期呈現翻倍，加上中國多個地區的銷售數量，成長幅度已為去年同期 1.5 倍之多，研判短期原料缺貨的問題解決之後，可大幅增加台灣廠房的稼動率與產能效率，則第三季的營運展望將會持續優於本季。除此之外，轉投資Specialized 部份，e-bike 銷量甚至高於傳統高階自行車的情況，由於未來e-bike銷量增長空間可望以倍數計算，故對於美利達的獲利貢獻程度將更大。

國內法人則說，桂盟在全球自行車鏈條市場中，擁有七成的市場佔有率，且涵蓋了無論各價位車款的自行車與電動輔助自行車，營運有機會同步向上成長。

電動自行車 外資 單車

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