台股開低拉回 分析師：防疫、科技股不看淡
昨（11）日美股大跌，四大指數皆下跌超過5個百分點。投顧法人表示，美股因疫情和經濟前景利空而避險情緒高漲，導致美股大跌，但也能看出防疫、科技族群抗震能力強，投資人可依盤勢提早布局。
兆豐國際投顧董事長李秀利說，昨日美股雖然大跌，但影響最大的是先前因疫情趨緩而上漲的航空、郵輪、觀光等族群，蘋果、亞馬遜等尖牙股（FAANG）下跌則多是因為近期漲幅較大的正常回檔。相對而言，防疫、科技股較不受波及，尤其5G概念股都還是較為正向看待，若有回檔就可考慮進場建倉。
台股大盤方面，李秀利說，今早美期電子盤小漲，帶動亞洲股市大多呈現開低拉回的走勢，目前下有撐、月線沒破的情況，台股盤勢走向還是較為樂觀。
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