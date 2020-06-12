防疫股再展強勢 基亞漲停領軍

基亞（3176）旗下德必碁取得新冠檢測試劑盒的美國緊急使用授權（EUA），激勵今（12）日股價跳空開高後直衝上漲停64.7元；防疫股再成為盤面的焦點族群，基亞漲停領軍，高端疫苗、國光生、亞諾法等股都是上漲攻勢。

基亞代子公司德必碁公告取得新冠肺炎病毒檢測試劑盒之美國緊急使用授權（EUA）表示，德必碁生技（股）（台灣德必碁）6月11日收到美國FDA來函核發EUA許可，台灣德必碁取得EUA核准的產品是該公司自主研發的新冠肺炎病毒核酸檢測試劑盒。

基亞指出，美國FDA是依據法規規定及科學證據，認為所申請的新冠肺炎核酸檢測試劑，能有效診斷新冠肺炎，故發函核准，核准函內容摘要，核准產品為 ExProbe SARS-CoV-2 Testing Kit；適應症為定性檢測疑似感染新冠肺炎個人的檢體的SARS-CoV-2核酸；核准使用的實驗室部分，得使用本產品的實驗室必須為依據美國Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1988 （CLIA）取得認證資格的實驗室，以執行高度複雜性的檢測。

基亞說，核准期間為自核准日期起，至依法規規定終止體外檢測或新冠肺炎診斷的緊急授權使用止。基亞表示，台灣德必碁為本公司重要子公司(持股51.76%)澳洲TBG Diagnostics Ltd.100%所持有的子公司；取得美國EUA核准為法規之核准，產品的銷售仍需視疫情發展與市場供需而定。

基亞今日以62.5元開高走高一路衝上漲停64.7元，早盤成交量逾4,200張，漲停追價買單逾700張，截至早上10時14分成交量為2,186張；基亞亮燈漲停，盤面上防疫股也是強勢指標，由於韓國及中國再傳出新冠肺炎群聚感染事件，德國禁令放寬後感染人數迅速增加，顯示疫情二次感染風險仍未解除，基亞強漲之外，高端疫苗、國光生、亞諾法等股也是上漲攻勢。

高端疫苗早盤以92.9元開低，股價在買盤進駐下急拉翻紅再攻上百元之上，一度拉升至103元，盤中漲幅5.72%；國光生以56.1元低盤開出後翻紅，一度拉升至59.9元，盤中漲幅5.65%；亞諾法以71.5元上開出，一度衝達72.5元，盤中漲幅2.72%。