快訊

一封電郵副本 恐讓林百里賠掉一間公司

美股崩跌1861點 台股今跳空開低走逾250點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美股崩跌1861點 台股跳空開低走逾250點

經濟日報 / 記者葉子菁／台北即時報導
昨夜美股收盤重挫，影響台股跳空開低，指數以11,406.54點，下跌129.23點開出後，指數跌幅隨即擴大至逾250點。圖／聯合報系資料照片
昨夜美股收盤重挫，影響台股跳空開低，指數以11,406.54點，下跌129.23點開出後，指數跌幅隨即擴大至逾250點。圖／聯合報系資料照片

市場擔憂疫情二次反撲，FED看壞經濟前景，昨夜美股收盤重挫，道瓊重挫1861點 ，影響台股跳空開低，指數以11,406.54點，下跌129.23點開出後，空方賣壓不斷湧現下，指數跌幅隨即擴大至逾250點，在接連失守11,300、11,400點關卡，跌破十日均線。

昨日美股表現弱勢，由於經濟解封後爆發的示威遊行，使得美國如加州等出現新冠確診人數上升，加重市場對第二輪疫情的擔憂；造成解封受惠股如航空、郵輪等領頭下跌，恐慌情緒升溫，股市賣壓湧現，拖累道瓊指數創下三月中旬以來最大跌幅。

終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌1861點，或6.89%，收在25128點；標普500指數下跌 188點，或5.89%，收在3002.1點；Nasdaq指數下跌527.6點，或5.26%，收在9492.72點；費半指數下跌127點，或6.38%，收在1876.66點。

昨日台股籌碼面部分，三大法人合計賣超27.39億元。其中外資買超2.27億元，投信買超1.42億元，自營商賣超31.08億元。資券變化方面，融資減17.37億元，融資餘額為1165.17億元，融劵減0.08萬張，融券餘額為87.88萬張。外資台指期部位，多單加碼3575口，淨多單部位40776口。借券賣出金額為43.2億元。

投顧法人認為，受到美股期貨指數及亞洲股市下挫拖累，台股昨日震盪拉回跌破五日均線。雖然全球疫情降溫，歐美陸續解封，總經數據轉好，且台股各期均線多頭排列，外資於期現貨持續買超，技術面與籌碼面均佳。但短線上美股獲利了結賣壓出籠，震盪加劇，台股受累難免，但也提供進場良機。建議趁回檔汰弱留強，選股上可聚焦汽車零組件、民生消費及蘋果概念股等相關族群。

台股 美股 疫情 蘋果概念股 台指期 三大法人 標普 道瓊指數

延伸閱讀

笑母買台積電240像買葱 兩個月後哀嘆：聽媽話是不變真理

台股指數大跌 匯銀：台幣不易升破29.5

會展大解封 催動百億產值

金管會：台股不能只看1、2天漲跌

相關新聞

美股崩跌1861點 台股跳空開低走逾250點

市場擔憂疫情二次反撲，FED看壞經濟前景，昨夜美股收盤重挫，道瓊重挫1861點 ，影響台股跳空開低，指數以11,406.54點，下跌129.23點開出後，空方賣壓不斷湧現下，指數跌幅隨即擴大至逾250點，在接連失守11,300、11,400點關卡，跌破十日均線。

謝金河：馬斯克開啓特斯拉的奧創紀元

財信傳媒董事長謝金河在臉書發表「馬斯克開啓特斯拉的奧創紀元」一文，他說，這個科技創新的世界，就像奧創紀元，大家都正面對我們從來沒有見過的世界。

台股爆大量 一黑吃三紅

台股昨（11）日終止連八紅，下跌184點，「一黑吃三紅」，成交量爆出3月股災後最大量、達2,410億元，本國資金鬆動之際...

金管會：台股不能只看1、2天漲跌

金管會前天剛取消有條件禁空令後，昨天台股就大跌一八四點，金管會主委黃天牧表示，台股昨主要受美股下跌影響，包括日、韓等亞股...

廣明爆量大漲 地緣券商神出手狂敲

廣明昨（11）日股價爆天量大漲收紅，終止連續三天跌停走勢，前日籌碼已透露玄機。

敏感時刻 廣明股價爆量大漲

廣達集團旗下廣明受惠普跨海求償逾百億元利空衝擊，股價連吞三根跌停板後，昨（11）日爆出逾5.2萬張天量大漲收紅。

瑞銀論壇取消 改辦線上法說

每年6月底舉行、同屬外資三大論壇之一的「瑞銀台灣論壇」，今年已確定取消，並由線上法說取代。據了解，目前包括台積電（233...

銅板股冒出頭 26檔漲停

台股昨（11）日高檔獲利賣壓湧現，集中、櫃買兩市同步壓回，但盤面上仍有27檔個股高掛漲停，除聰泰一檔外，其餘均為50元以...

法人高持股族群 走勢相對抗震

台股昨（11）日震盪回檔，指數回測11,500點關卡支撐；現階段因盤勢漲多修正，股市表現震盪劇烈，但台積電（2330）、...

元大期 公司治理資優生

元大期貨（6023）為今年度全台唯一，且連續六年獲得公司治理評鑑「上櫃組排名前5%」的金融機構，從近700家上櫃公司中脫...

黃天牧：股市不要只看一、兩天漲跌

台股取消限空令之後，大盤昨（11）日大跌184點，金管會主委黃天牧昨天下午出席立法院「金管會與勞動部合作保險業務員勞動權...

外資看好蘋果概念股

宅經濟帶動後疫情晶片商機，蘋概股則有5G iPhone新機行情，相關供應鏈受矚目。外資券商里昂調高譜瑞-KY目標價至1,...

熱門新聞

笑母買台積電240像買葱 兩個月後哀嘆：聽媽話是不變真理

廣明爆量打開跌停 最高來到28.35元、大漲 8.8%

台股大跌外資連9買 買超電子股、ETF避險

空方氣焰高漲 台股盤中跌近200點失守五日均線

取消限空令台股下跌 黃天牧喊話：不要只看一二天

4月來大漲七倍！合一股票12日起預收款券

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。