美股崩跌1861點 台股跳空開低走逾250點

市場擔憂疫情二次反撲，FED看壞經濟前景，昨夜美股收盤重挫，道瓊重挫1861點 ，影響台股跳空開低，指數以11,406.54點，下跌129.23點開出後，空方賣壓不斷湧現下，指數跌幅隨即擴大至逾250點，在接連失守11,300、11,400點關卡，跌破十日均線。

昨日美股表現弱勢，由於經濟解封後爆發的示威遊行，使得美國如加州等出現新冠確診人數上升，加重市場對第二輪疫情的擔憂；造成解封受惠股如航空、郵輪等領頭下跌，恐慌情緒升溫，股市賣壓湧現，拖累道瓊指數創下三月中旬以來最大跌幅。

終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌1861點，或6.89%，收在25128點；標普500指數下跌 188點，或5.89%，收在3002.1點；Nasdaq指數下跌527.6點，或5.26%，收在9492.72點；費半指數下跌127點，或6.38%，收在1876.66點。

昨日台股籌碼面部分，三大法人合計賣超27.39億元。其中外資買超2.27億元，投信買超1.42億元，自營商賣超31.08億元。資券變化方面，融資減17.37億元，融資餘額為1165.17億元，融劵減0.08萬張，融券餘額為87.88萬張。外資台指期部位，多單加碼3575口，淨多單部位40776口。借券賣出金額為43.2億元。

投顧法人認為，受到美股期貨指數及亞洲股市下挫拖累，台股昨日震盪拉回跌破五日均線。雖然全球疫情降溫，歐美陸續解封，總經數據轉好，且台股各期均線多頭排列，外資於期現貨持續買超，技術面與籌碼面均佳。但短線上美股獲利了結賣壓出籠，震盪加劇，台股受累難免，但也提供進場良機。建議趁回檔汰弱留強，選股上可聚焦汽車零組件、民生消費及蘋果概念股等相關族群。