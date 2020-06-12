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謝金河：馬斯克開啓特斯拉的奧創紀元

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克。美聯社
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克。美聯社

財信傳媒董事長謝金河在臉書發表「馬斯克開啓特斯拉的奧創紀元」一文，他說，這個科技創新的世界，就像奧創紀元，大家都正面對我們從來沒有見過的世界。

他說，在電影「復仇者聯盟2：奧創紀元」中，東尼與班納日以繼夜地研發出強大人工智慧的「奧創」，機械大軍撞擊世界，現代版的奧創，看起來特斯拉（Tesla）的馬斯克正帶領大家走向大家不可預知的世界。

謝金河說，最近大摩的一篇報告指出，特斯拉是20年前的蘋果，這個分析報告也讓特斯拉產生無限想像空間，他很多朋友在300到500美元買進特斯拉，已揚言抱著股票不賣，「看看20年後，特斯拉會不會變成蘋果？」大摩的報告也讓特斯拉股價在11日衝到1027.48美元，市值超過1900億美元，特斯拉成為僅次於日本Toyota的全球第二大汽車製造商。

他說，他記得去年特斯拉市值超過福特汽車及通用汽車合在一起的市值時，市場覺得不可思議。現在福特市值270.89億美元，通用411.43億美元，加起來是682.32億美元，特斯拉拿掉前面的1，都比全美兩大汽車製造商大，如果再加上德國最大的VW市值714.63億歐元，三個合在一起才幾乎等於特斯拉。

他表示，根據全球汽車股，日本Toyota是22.53兆日圓，約2104億美元，也許很快會被特斯拉追過，本田汽車市值484.8億美元，日產汽車167億美元，德國BMW是364.38億歐元，Audi 451.54億歐元，照這個態勢發展下去，「特斯拉可能成為全球汽車業龍頭，這是大家難以想像的事」。

謝金河說，眼前來看，特斯拉執行長馬斯克是地表上最具創新的企業領袖，也是賈伯斯以來不世出的天才，現在特斯拉的數字還不耀眼，但投資市場已把大家對馬斯克的期待極大化，特斯拉股價站上1000美元關卡，市值1900億美元，蘋果股價漲到354.77美元，市值1.5376兆美元，如果蘋果是一個國家，可以排在澳洲後面，是比西班牙還大的全球第14大國，這個科技創新的世界，就像奧創紀元，大家都正面對我們從來沒有見過的世界。

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