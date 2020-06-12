快訊

颱風最快今晚生成 吳德榮：恐增強午後對流

憂新冠病例數上升 道瓊下跌1861點 創3個月最糟單日走勢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金管會：台股不能只看1、2天漲跌

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北報導
台北股市昨天翻黑，帶量下殺184點收11535點。記者林澔一／攝影
台北股市昨天翻黑，帶量下殺184點收11535點。記者林澔一／攝影

金管會前天剛取消有條件禁空令後，昨天台股就大跌一八四點，金管會主委黃天牧表示，台股昨主要受美股下跌影響，包括日、韓等亞股也普遍都下跌，他喊話說，不能只看一、二天的漲跌，「台股基本面仍良好，我們還是有信心。」

台股連漲八天後，前天金管會解除禁空令，外資借券大增，台股昨賣壓加重，指數開高走低，終場大跌逾一八四點，指數收盤在一萬一五三五點，成交量放大達二三九○億元。

統計三大法人買賣超情況，外資昨持續買超二點七五億元，呈現連九買；投信連十三買，買超一點五五億元；自營商則賣超三一億元，三大法人合計賣超二六點七六億元。

黃天牧昨出席立法院公聽會前受訪表示，台股昨天下跌主因是美國聯準會發出聲明，目前低利率將持續一、兩年，各界對聲明解讀不相同，對未來經濟也有不同看法，導致美股下跌，亞股也全都下跌。

黃天牧強調，台股下跌是短暫情況，但基本面仍然不錯，「我們還是有信心」。針對提早解除有條件禁空令，他也表示：「我們是在適合的時間做對的事。」綜觀目前國內外疫情與經濟情況，市場限制的交易條件總是要回歸正常。

根據金管會證期局統計，前天美股跌百分之一點○四，昨亞股普遍下跌，台股跌幅百分之一點五七，除南韓、上海股市跌幅不低於百分之一以外，日股、香港皆跌高達百分之二，新加坡股市更跌百分之三點四四。

若以今年以來的跌幅來看，美股跌幅百分之五點四三，台股跌百分之三點八五，除了南韓跌百分之○點九五與上海跌百分之四點二四外，其他國家跌幅都比台股深，日本跌百分之五，新加坡跌百分之十六，香港跌百分之十三點一六。

台股 美股 亞股 金管會 美國聯準會

延伸閱讀

金管會與加拿大簽金融科技合作協議 擴大合作機會

台股大跌信心喊話 黃天牧：基本面往好的方向走

取消限空令台股下跌 黃天牧喊話：不要只看一二天

保險業務總工會爭權益 提修正保險法3大訴求

相關新聞

台股爆大量 一黑吃三紅

台股昨（11）日終止連八紅，下跌184點，「一黑吃三紅」，成交量爆出3月股災後最大量、達2,410億元，本國資金鬆動之際...

敏感時刻 廣明股價爆量大漲

廣達集團旗下廣明受惠普跨海求償逾百億元利空衝擊，股價連吞三根跌停板後，昨（11）日爆出逾5.2萬張天量大漲收紅。

金管會：台股不能只看1、2天漲跌

金管會前天剛取消有條件禁空令後，昨天台股就大跌一八四點，金管會主委黃天牧表示，台股昨主要受美股下跌影響，包括日、韓等亞股...

銅板股冒出頭 26檔漲停

台股昨（11）日高檔獲利賣壓湧現，集中、櫃買兩市同步壓回，但盤面上仍有27檔個股高掛漲停，除聰泰一檔外，其餘均為50元以...

法人高持股族群 走勢相對抗震

台股昨（11）日震盪回檔，指數回測11,500點關卡支撐；現階段因盤勢漲多修正，股市表現震盪劇烈，但台積電（2330）、...

外資看好蘋果概念股

宅經濟帶動後疫情晶片商機，蘋概股則有5G iPhone新機行情，相關供應鏈受矚目。外資券商里昂調高譜瑞-KY目標價至1,...

廣明爆量大漲 地緣券商神出手狂敲

廣明昨（11）日股價爆天量大漲收紅，終止連續三天跌停走勢，前日籌碼已透露玄機。

瑞銀論壇取消 改辦線上法說

每年6月底舉行、同屬外資三大論壇之一的「瑞銀台灣論壇」，今年已確定取消，並由線上法說取代。據了解，目前包括台積電（233...

元大期 公司治理資優生

元大期貨（6023）為今年度全台唯一，且連續六年獲得公司治理評鑑「上櫃組排名前5%」的金融機構，從近700家上櫃公司中脫...

黃天牧：股市不要只看一、兩天漲跌

台股取消限空令之後，大盤昨（11）日大跌184點，金管會主委黃天牧昨天下午出席立法院「金管會與勞動部合作保險業務員勞動權...

就市論勢／遊戲、電競 有潛力

外資今年1月到5月一共賣超新台幣6,627億元，6月以來至11日止則是買超733億元，由於先前外資賣超的金額…

台股大跌信心喊話 黃天牧：基本面往好的方向走

台股今天收盤大跌184點，金管會主委黃天牧說，美國聯準會聲明指低利率將維持1、2年，引起市場對經濟前景疑慮，但股市不要看...

熱門新聞

笑母買台積電240像買葱 兩個月後哀嘆：聽媽話是不變真理

廣明爆量打開跌停 最高來到28.35元、大漲 8.8%

台股大跌外資連9買 買超電子股、ETF避險

空方氣焰高漲 台股盤中跌近200點失守五日均線

取消限空令台股下跌 黃天牧喊話：不要只看一二天

4月來大漲七倍！合一股票12日起預收款券

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。