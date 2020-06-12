金管會：台股不能只看1、2天漲跌

金管會前天剛取消有條件禁空令後，昨天台股就大跌一八四點，金管會主委黃天牧表示，台股昨主要受美股下跌影響，包括日、韓等亞股也普遍都下跌，他喊話說，不能只看一、二天的漲跌，「台股基本面仍良好，我們還是有信心。」

台股連漲八天後，前天金管會解除禁空令，外資借券大增，台股昨賣壓加重，指數開高走低，終場大跌逾一八四點，指數收盤在一萬一五三五點，成交量放大達二三九○億元。

統計三大法人買賣超情況，外資昨持續買超二點七五億元，呈現連九買；投信連十三買，買超一點五五億元；自營商則賣超三一億元，三大法人合計賣超二六點七六億元。

黃天牧昨出席立法院公聽會前受訪表示，台股昨天下跌主因是美國聯準會發出聲明，目前低利率將持續一、兩年，各界對聲明解讀不相同，對未來經濟也有不同看法，導致美股下跌，亞股也全都下跌。

黃天牧強調，台股下跌是短暫情況，但基本面仍然不錯，「我們還是有信心」。針對提早解除有條件禁空令，他也表示：「我們是在適合的時間做對的事。」綜觀目前國內外疫情與經濟情況，市場限制的交易條件總是要回歸正常。

根據金管會證期局統計，前天美股跌百分之一點○四，昨亞股普遍下跌，台股跌幅百分之一點五七，除南韓、上海股市跌幅不低於百分之一以外，日股、香港皆跌高達百分之二，新加坡股市更跌百分之三點四四。

若以今年以來的跌幅來看，美股跌幅百分之五點四三，台股跌百分之三點八五，除了南韓跌百分之○點九五與上海跌百分之四點二四外，其他國家跌幅都比台股深，日本跌百分之五，新加坡跌百分之十六，香港跌百分之十三點一六。