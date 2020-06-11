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北京紀念在台犧牲的共諜 還有很多人隱姓埋名

IP矽智財、伺服器股 抗震

經濟日報 / 記者盧宏奇╱台北即時報導

美股期貨電子盤重挫引發賣壓出籠，台股今（11）日帶量拉回184點，但力旺（3529）、智邦等矽智財、伺服器相關個股，受惠陸廠去美化或遠距辦公等趨勢，籌碼未出現明顯鬆動，股價逆勢抗震。

美聯準會（Fed）對美國經濟悲觀預測挑動市場敏感神經，道瓊期貨電子盤大跌逾600點引爆亞股殺機，台股今日終止連八紅走勢，盤面上權值股普遍收低，逆勢走揚個股僅有200多檔。

其中，力旺、M31、世芯-KY等矽智財概念股獲得法人買盤力挺，股價逆勢抗震甚至創波段新高，主要是近期美中科技戰進一步升溫後，市場預期中國大陸為加速晶片自製化進度，將轉而仰賴具有高技術含量的台灣矽智材廠，未來營運具有想像空間。

另一方面，近日外資接力調升高價IC設計股目標價，加上原興櫃股王昇佳電子掛牌後上演蜜月行情，帶動高價股比價效應，也是矽智財相關個股股價維持不墜的關鍵因素之一。

先前傳出基本面雜音的伺服器概念股方面，智邦、金像電在整理一段時間後，今日再度轉強，不畏空方賣壓逆勢收紅，至於5月營收繳出亮麗成績單的譜瑞-KY、華擎、健策，盤中分別創995元、159.5元、281元波段新高，扮演多頭人氣指標。

法人指出，台股出量重挫，技術型態與線型轉弱，短線恐陷入整理格局，但中期偏多趨勢尚未改變，建議可趁機找尋基本面佳個股，布局投信季底作帳行情，短線優先關注IC設計、5G、振興券等相關題材個股，但宜慎防持股過高風險。

個股 台股 矽智財

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