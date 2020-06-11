台達電7月2日除息 每股配發現金股利5元

台達電（2308）11日召開董事會，決議7月2日除息，每股配發現金股利5元，預計7月29日發放股利，此次共發出129.87億元股息。

隨新冠肺炎疫情趨緩，台達電董事長海英俊對於第3季展望正向看待，他表示，目前6月看起來還不錯，原本公司對下半年展望不明朗，但現在看來還好，預估第3季營運將優於本季，台達電也已卡位第五代行動通訊（5G）商機，出貨基地台電源，並瞄準加值設備如天線領域。台達電11日股價收156.5元，殖利率3.2%。

台達電於10日召開股東常會，海英俊在會後記者會釋出最新營運展望。展望下半年，海英俊表示，第2季已過兩個月，與公司規劃差異不大，現在看來6月表現還不錯。原本公司對下半年展望不明朗，但現在看來還好，依照過往經驗，通常第3季將優於第2季。

不過，海英俊示警，下半年仍有很多未知數，因為全球疫情始終在增加，甚至有沒有第二波疫情都不知道。加上美國現在因為示威動亂，以及美中貿易關係緊繃等，下半年未知數仍多。