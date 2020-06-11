4月來大漲七倍！合一股票12日起預收款券

櫃買中心6月11日公告，合一生技股份有限公司（4743）股票自年6月12日起預收款券，並每20分鐘撮合一次。

飆股合一生技11日原本漲停，盤中忽然直奔跌停直到收盤都未打開。合一生技4月以來從24.85元大漲到10日收盤212.50元，漲幅高達755.1%。

合一生技最近30個營業日內曾發布處置，又因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自6月12日起十個營業日，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每20分鐘撮合一次，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。