不小心買到廣明 網友發文求救引發熱議

廣明（6188）今（11）日早盤爆量打開跌停，有網友在PTT上發文求救，「不小心買到廣明，請問要繼續放嗎?」引來熱烈討論，有網友恭喜原貼文者「賺錢」，也有人說「自己也不小心買了」，更有建議「有賺就先跑」。

若以廣明今日的表現來看，在連續3根跌停後，今日早盤打開跌停，以25.05元開低，下跌1元，一度下滑至24.2元後反彈走高，在買單敲進下急拉翻紅，一度衝高達28.35元，終場收在27.3元，上漲1.25元，漲幅4.79%，成交量爆出52,078張的大量。

廣明爆量打開跌停，有網友早上約9時30分前在PTT上發文表示，「我想請教各位大大，我剛剛不小心買到了6188廣明，請問我要繼續放嗎？」，貼文引發熱烈的討論，有網友回應「等一下不小心就漲停了，快加碼，我跟10張」、「我剛也想買的說」、「低調，我也不小心買了」。

也有人回應「可以沖掉啊~~賠個手續費」、「早上我也有買，已經沖掉，打開放超大量，不要抱就好」、「恭喜賺錢」、「大家都搶反彈耶」、「飆了耶，你是不是賣了!」、「有賺就先跑阿，天知道你會不會是洗碗的那個」。

還有網友說，「別人恐懼，我貪婪」、「才三根就打開 把美國法院看扁了是吧」、「勇敢的台灣人」、「炫耀文？ 」、「你 真棒」、「官司只是假議題，炒了7年」、「議題來回賺 很好操弄啊」、「等等12點前有亮燈就可以賣了，沒亮燈建議中午前出掉」。

不過也有網友質疑「到底要怎麼不小心才會按到廣明」、「我覺得很危險有賺快出掉」、「能當沖就買吧，不要留過夜」、「有賺到還不跑」、「厲害 錯單也能賺」、「好多人在賭 但這波我實在不看好」、「人多的地方不要去，現在進去都是散戶撿短線」、「廣明籌碼有點亂」、「放到最後你的持股會變惠普嗎？」。