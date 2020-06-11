股王領跌、台股收跌184.39點 三大法人賣超26.76億
台股今（11）日開高走低，股王大立光重跌，台積電翻黑，權值股走弱下，指數翻黑，終場以11,535.77點作收，下跌184.39點，成交量2,384億元；三大法人賣超26.76億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超2.75億元，投信買超1.55億元，自營商賣超（合計）31.07億元，其中自營商（自行買賣）賣超8.48億元，自營商（避險）賣超22.59億元。
台股今日以11,738.49點開高，一度拉升至11,771.12點，盤中最低則是下探至11,516.59點，早盤一度再創波段高點，可惜賣壓出籠下，指數翻黑，一連失守11,700、11,600關卡及五日均線，終場以11,535.77點作收，跌幅1.57%。
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