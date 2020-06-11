和大看好7月訂單復甦 股價創3月以來波段新高

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

和大 （1536） 這波股價持續反彈，今（11）日最高來到108.5元，站穩100元關卡，股價也寫下今年3月以來新高。法人分析，主要是和大董事長沈國榮在昨日股東會中對於未來營運看法偏向樂觀，隨著疫情趨緩，有機會出現報復性反彈，和大7月將恢復正常出貨，預計9月將可恢復成長動能，推升股價走揚。

全球今年都受到新冠肺炎疫情影響，汽車廠也都出現停工，和大的出貨也受到影響，沈國榮認為，今年4、5月將是和大最差的谷底；隨著歐美陸續解封，各大車廠的庫存也開始去化，推估7月將會恢復正常出貨，8月暑假要觀察車廠是否還有暑休計畫，預計9月將可恢復成長動能。

沈國榮對股東表示，2019年美中貿易戰，占全球市占率一半的兩大汽車銷售市場相互增加關稅，讓車市衰退特別厲害，和大有部分供應商在大陸及歐洲，主要客戶也在歐美及大陸，使得2019年和大出貨受到影響。

和大去年全年營業收入59.68億元，每股盈餘2.55元，今年上半年受到疫情影響，營運也會受到波及，然而，對於和大來說，今年上半年比較辛苦，下半年可望回春，全年還是朝著維持去年水準的目標挺進，但樂觀電動車興起的浪潮，對於和大的營收、獲利會產生挹注。

雖然受到疫情衝擊，全球封城封國，造成許多工廠停工，沈國榮指出，和大不斷轉型電動車零組件供應商，和大技術已從傳統燃油車款轉型綠能車款，受惠於全球各大車廠都開始開發電動車款，未來電動車的產能需求增加，興建嘉義三廠全新廠房擁有8條AI產線，依照原定計畫進行擴廠，建構智能產線發展，提升生產效率，預計年底完成投產。

和大 疫情 電動車

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