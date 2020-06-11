快訊

搶先反制！宜縣議會通過提案 正名釣魚台為「頭城釣魚台」

藝人夏禕 領了錢招不到學生挨告要還酬勞

獲利回吐賣壓出籠 台股跌184點收11,535

經濟日報 / 記者葉子菁／台北即時報導

台股今（11）日開盤小漲，在台積電的帶動下，指數持續向上走高，早盤並以11,771點再創波段新高，其後多空交戰激烈，使得指數多在平盤上下震盪，11點過後，隨著美股期貨電子盤跌幅擴大，權值股也相繼翻黑走弱，空方賣壓順勢增強，指數接連跌破11,700、11600關卡及五日均線，盤中一度跌逾200點，最低至11,516.59點，而終場以11,535.77點作收，下跌184.39點，成交量2,384億元。

昨夜聯準會表示將維持零利率至2022年，帶動盤中道瓊與標普500短暫翻紅，但因解封受惠股如金融、航空、能源等持續漲多拉回拖累，整體表現弱勢；而大型科技股則持續受到資金追捧，亞馬遜、蘋果、微軟收盤再次創下歷史新高，推升那斯達克上漲1%，指數突破10,000大關，連三日創新高。

而今日亞洲主要股市表現也多為疲弱，日股開低走低，盤中走跌逾2%表現最為弱勢，台股開高震盪走低，盤中走跌逾1.5%，韓、港股開低震盪走低，盤中皆有餘1%的跌勢，僅陸股開低震盪翻紅走高，盤中小漲0.24%，表現相對強勢。

觀察台灣50成分股盤中表現，台積電開高翻黑走跌近1%、鴻海翻黑走跌逾1%、大立光跌幅一度逾4%，包括中壽、正新、新光金、台塑化、聯電也有逾3%的跌幅，其餘則多走跌0.5％-3%不等間，僅華碩、和碩、可成、統一超、研華逆勢走強。

其餘盤面上以部分基期偏低的百貨、觀光較強，如大魯閣、燦星旅一舉亮燈漲停，生醫股懷特也亮燈漲停，高價IC設計股譜瑞-KY獲得外資出具報告力挺，走揚逾6%，景碩延續昨日強勢，今日再走揚逾6%，自行車桂盟、巨大、美利達也有3%-6%不等間的漲幅。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股因乖離過大，今日漲多拉回，防疫股也出現獲利調節賣壓，後續若五日均線能迅速守穩，短線仍有利多方格局，否則將跟著美股出現回檔整理。

台積電 台股

延伸閱讀

空方氣焰高漲 台股盤中跌近200點失守五日均線

權值股跌多漲少、台積難撐盤 台股震盪翻黑跌破11,700

大盤高低差距逾百點 蔡鎮村：指標略過熱、逢低布局

笑母買台積電240像買葱 兩個月後哀嘆：聽媽話是不變真理

相關新聞

笑母買台積電240像買葱 兩個月後哀嘆：聽媽話是不變真理

原PO後來補充，「依稀記得多年前以150入手葡萄王，當時漲到180我就出貨了，我媽說怎麼不多買幾張」，當時也同樣笑母親「不懂得停利」，當時母親也是「微微笑了一下」，多年過去了，讓原PO深深認為，母親吃過的鹽可能真的比我還多。

空方氣焰高漲 台股盤中跌近200點失守五日均線

台股今（11）日開盤小漲，在台積電的帶動下，指數持續向上走高，早盤並以11,771點再創波段新高，惟部分獲利了結賣壓出籠...

上市櫃5月營收達2.7兆元 今年新高

新冠肺炎衝擊手機鏈，卻帶動筆電出貨大成長，受到大型代工廠營收衝高，上市櫃公司昨（10）日公布5月營收達2.72兆元，月增...

高價股好旺 百元俱樂部增至197檔

伺服器雙雄廣達、緯穎公布5月營收報喜，摩根大通昨（10）日雙雙上修，其中對緯穎目標價拉到930元，與花旗、野村喊逾900...

上市櫃百檔除息 將發逾千億現金

除權息行情重頭戲，本（6）月底前將由台積電、台塑化、和碩、華碩等105檔上市櫃個股領銜上演，合計將配發1,867億元股息...

權值股跌多漲少、台積難撐盤 台股震盪翻黑跌破11,700

美國科技股表現強勢下，帶動台股今（11）日開盤小漲，在台積電的帶動下，指數持續向上走高，早盤並以11,771點再創波段新...

股票進出點怎麼看？日盛證總座親授這一招不糾結

台股從3月低點反彈迄今已逾三成，這段時間危機入市的投資人相信收獲頗豐。隨著疫情逐漸趨緩，台股坐穩萬一關卡後，手中的持股究竟該繼續持有還是賣出？而3月來不及上車的投資人，還有機會為自己加薪嗎？

印度短期遇逆風 印度ETF近三月日均量提升

在新冠肺炎疫情趨緩下，今（2020）年3月全球主要股市開始反彈，惟印度由於疫情發現的晚，加上人口眾多，醫療資源有限，疫情無法立即有效控制，股市反彈幅度尚不明顯，然而近期因印度政府於5月17日即開始逐步放鬆封鎖，此波解禁有望為印度經濟復甦注入活水，印度股市6月第一周即大漲5.86%，也帶動富邦印度正2 ETF(00653L)交投熱絡，6月第一周日均成交量高達21,125張，在國內槓桿ETF名列前茅，相較於近三個月的日均成交量，明顯提升。

「低beta」勝率高 滙豐升評大立光、鴻海

大立光股東會直言「看不懂」景氣，不過看好股王表現穩健，滙豐證券最新報告，推薦投資人挑選即將量產又競爭激烈的新款iPhone供應鏈，首選大立光、鴻海兩大「低beta」蘋概股，評級雙雙升為「買進」；對大立光目標價拉高到5,500元，同時是外資圈最高。

錸寶股東會 通過配發0.35元現金股利

錸寶（8104）今（11）日舉行股東常會，通過配發0.35元現金股利。以錸寶去年EPS為0.76元計算，配息率為46%。

美國科技股強勢 台股開高走高續創波段新高

美股昨日漲跌互見，其中科技股表現強勢，那斯達克指數連三日創新高，費半指數也走強，帶動台股今（11）日以11,738.49點小漲18.33開出，在台積電的帶動下，指數持續向上走高，早盤漲幅約50點，以11,711點再創波段新高。

和碩上修NB出貨 蘋概好兆頭

蘋果組裝協力廠和碩昨（10）日公告5月合併營收為1,141.12億元，不僅是今年來新高，也是歷年同期最佳。和碩並上修本季...

熱門新聞

外資買超102.82億、連八買 買盤最愛這十檔

廣明爆量打開跌停 最高來到28.35元、大漲 8.8%

笑母買台積電240像買葱 兩個月後哀嘆：聽媽話是不變真理

上市櫃百檔除息 將發逾千億現金

面板拐點到！美銀喊「買」友達 雙虎爆量漲

巨大耀眼 5月營收創高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。