獲利回吐賣壓出籠 台股跌184點收11,535

台股今（11）日開盤小漲，在台積電的帶動下，指數持續向上走高，早盤並以11,771點再創波段新高，其後多空交戰激烈，使得指數多在平盤上下震盪，11點過後，隨著美股期貨電子盤跌幅擴大，權值股也相繼翻黑走弱，空方賣壓順勢增強，指數接連跌破11,700、11600關卡及五日均線，盤中一度跌逾200點，最低至11,516.59點，而終場以11,535.77點作收，下跌184.39點，成交量2,384億元。

昨夜聯準會表示將維持零利率至2022年，帶動盤中道瓊與標普500短暫翻紅，但因解封受惠股如金融、航空、能源等持續漲多拉回拖累，整體表現弱勢；而大型科技股則持續受到資金追捧，亞馬遜、蘋果、微軟收盤再次創下歷史新高，推升那斯達克上漲1%，指數突破10,000大關，連三日創新高。

而今日亞洲主要股市表現也多為疲弱，日股開低走低，盤中走跌逾2%表現最為弱勢，台股開高震盪走低，盤中走跌逾1.5%，韓、港股開低震盪走低，盤中皆有餘1%的跌勢，僅陸股開低震盪翻紅走高，盤中小漲0.24%，表現相對強勢。

觀察台灣50成分股盤中表現，台積電開高翻黑走跌近1%、鴻海翻黑走跌逾1%、大立光跌幅一度逾4%，包括中壽、正新、新光金、台塑化、聯電也有逾3%的跌幅，其餘則多走跌0.5％-3%不等間，僅華碩、和碩、可成、統一超、研華逆勢走強。

其餘盤面上以部分基期偏低的百貨、觀光較強，如大魯閣、燦星旅一舉亮燈漲停，生醫股懷特也亮燈漲停，高價IC設計股譜瑞-KY獲得外資出具報告力挺，走揚逾6%，景碩延續昨日強勢，今日再走揚逾6%，自行車桂盟、巨大、美利達也有3%-6%不等間的漲幅。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股因乖離過大，今日漲多拉回，防疫股也出現獲利調節賣壓，後續若五日均線能迅速守穩，短線仍有利多方格局，否則將跟著美股出現回檔整理。