TPK-KY奈米銀技術開始出貨 激勵股價創兩個月新高

觸控模組廠 TPK-KY 宸鴻（3673），由於邁入產業傳統淡季，因此5月營收81.78億元，月減25.8%、年減9%，符合公司原先預期，TPK 今年前5月個合併營收達473.86億元，年減4.4%在疫情期間表現不俗，下半年業績仍有望回溫。今（11）日不受大盤震盪影響守穩三線，上漲5.96%來到48元，股價創兩個月來新高。

TPK 日前股東會上董事長江朝瑞表示，受惠於平板及NB銷售成長，2020年上半營運狀況反而比想像更好，依照目前市場環境來看，預期下半年公司表現將與過往持平或略優於上半年，由於目前產線產能已經恢復，市場需求有逐步開出，第二季獲利與第一季相差不遠。

法人認為，隨著今年 TPK 重返蘋果iPad觸控面板供應鏈，在產品良率及具品質較高，預期整體供貨比重有望持續提升，而 Touch NB 與超大尺寸電子平板，由於製程工法與技術層次較高，其訂單和毛利率亦持穩成長。

此外，TPK 深耕多年的奈米銀技術已開始出貨，今年下半年奈米銀技術是否有望跨入小尺寸面板，將是外界關注焦點之一，未來可望推升業績持續攀升。