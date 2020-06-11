譜瑞業績加持 股價逆勢抗跌
台股11點過後加權指數大跌百點，IC設計譜瑞-KY（4966）受益於基本面加持及居家宅經濟帶動eDP T-CON、SIPI及USB等高速傳輸介面需求上揚，下半年業績逐季成長，中午12點過後，股價於965元盤旋，漲幅6.6%，股價表現逆勢抗跌。
譜瑞受惠於居家辦公需求帶動PC相關產品拉貨動能強勁，面板客戶下單旺盛，高速傳輸裝置需求比預期強勁，營運持續暢旺，尤其在記憶體價格下滑助益之下，產品組合佳，帶動毛利率明顯上揚。
而5月營收12.03億元，再度刷新歷史新高，預告第二季營運持續長紅。法人指出，先前併購Fresco將於6月初完成，產品及技術來說與譜瑞互補綜效，可望開始貢獻業績，加上美系客戶將有新品推出，第二季及下半年營運動能保持不墬。
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