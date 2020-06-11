快訊

搶救中！台鐵北屯高架橋傳2工人中毒 受困10公尺深管線內

撐不住了！開業20年 美國首家鼎泰豐宣布結束營業

外資劍走偏鋒 分析師：關注五族群分散持股

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

6月以來，外資連八買，讓台股瞬間增溫，這周也動作頻頻，調高小型高價股如祥碩、譜瑞-KY、矽力等的目標價。分析師指出，外資調高高價股的劍走偏鋒作法是為維持市場人氣，投資人可冷靜看待，可留意重點題材股和營收成長股分散布局。

品豐大中華投顧總經理連乾文表示，台股大盤短線仍有可能走高，但個股輪動快速，選股不易。他說，投資人可特別關注IC設計、5G、電動車、遠端伺服器及防疫題材，以及營收成長正面的個股，並分散持股提高獲利績效。

至於昨日道瓊繼續走弱，連乾文表示，昨日聯準會預估今年美國GDP將萎縮6.5%，高於市場預期；持續否決負利率雖在市場預期之中，但也多少影響投資人對股市發展的信心。此外，國際航空運輸協會（IATA）近日表示，今年全球航空業將虧損超過840億美元，

台股 營收 個股

延伸閱讀

里昂認錯翻多 祥碩喊1,500元、譜瑞喊1,115元

高價股好旺 百元俱樂部增至197檔

全民權證／祥碩 押價內外15%

上月業績／祥碩-23% 近四月低點

相關新聞

笑母買台積電240像買葱 兩個月後哀嘆：聽媽話是不變真理

原PO後來補充，「依稀記得多年前以150入手葡萄王，當時漲到180我就出貨了，我媽說怎麼不多買幾張」，當時也同樣笑母親「不懂得停利」，當時母親也是「微微笑了一下」，多年過去了，讓原PO深深認為，母親吃過的鹽可能真的比我還多。

美國科技股強勢 台股開高走高續創波段新高

美股昨日漲跌互見，其中科技股表現強勢，那斯達克指數連三日創新高，費半指數也走強，帶動台股今（11）日以11,738.49點小漲18.33開出，在台積電的帶動下，指數持續向上走高，早盤漲幅約50點，以11,711點再創波段新高。

上市櫃5月營收達2.7兆元 今年新高

新冠肺炎衝擊手機鏈，卻帶動筆電出貨大成長，受到大型代工廠營收衝高，上市櫃公司昨（10）日公布5月營收達2.72兆元，月增...

和碩上修NB出貨 蘋概好兆頭

蘋果組裝協力廠和碩昨（10）日公告5月合併營收為1,141.12億元，不僅是今年來新高，也是歷年同期最佳。和碩並上修本季...

高價股好旺 百元俱樂部增至197檔

伺服器雙雄廣達、緯穎公布5月營收報喜，摩根大通昨（10）日雙雙上修，其中對緯穎目標價拉到930元，與花旗、野村喊逾900...

上市櫃百檔除息 將發逾千億現金

除權息行情重頭戲，本（6）月底前將由台積電、台塑化、和碩、華碩等105檔上市櫃個股領銜上演，合計將配發1,867億元股息...

電子三族群 短多卡位

台股資金行情延燒，昨（10）日延續盤堅走勢，蓄勢挑戰2月11,854高點，短多點火面板、ABF基板、銅箔基板（CCL）等...

股票進出點怎麼看？日盛證總座親授這一招不糾結

台股從3月低點反彈迄今已逾三成，這段時間危機入市的投資人相信收獲頗豐。隨著疫情逐漸趨緩，台股坐穩萬一關卡後，手中的持股究竟該繼續持有還是賣出？而3月來不及上車的投資人，還有機會為自己加薪嗎？

印度短期遇逆風 印度ETF近三月日均量提升

在新冠肺炎疫情趨緩下，今（2020）年3月全球主要股市開始反彈，惟印度由於疫情發現的晚，加上人口眾多，醫療資源有限，疫情無法立即有效控制，股市反彈幅度尚不明顯，然而近期因印度政府於5月17日即開始逐步放鬆封鎖，此波解禁有望為印度經濟復甦注入活水，印度股市6月第一周即大漲5.86%，也帶動富邦印度正2 ETF(00653L)交投熱絡，6月第一周日均成交量高達21,125張，在國內槓桿ETF名列前茅，相較於近三個月的日均成交量，明顯提升。

「低beta」勝率高 滙豐升評大立光、鴻海

大立光股東會直言「看不懂」景氣，不過看好股王表現穩健，滙豐證券最新報告，推薦投資人挑選即將量產又競爭激烈的新款iPhone供應鏈，首選大立光、鴻海兩大「低beta」蘋概股，評級雙雙升為「買進」；對大立光目標價拉高到5,500元，同時是外資圈最高。

錸寶股東會 通過配發0.35元現金股利

錸寶（8104）今（11）日舉行股東常會，通過配發0.35元現金股利。以錸寶去年EPS為0.76元計算，配息率為46%。

台積目標價 美銀證喊360元

台積電股東常會釋出今年資本支出、全年財測不變，並強調華為產能缺口能快速補足等訊息，美銀證券最新對台積電股東會的報告，彙整...

熱門新聞

外資買超102.82億、連八買 買盤最愛這十檔

廣明爆量打開跌停 最高來到28.35元、大漲 8.8%

面板拐點到！美銀喊「買」友達 雙虎爆量漲

巨大耀眼 5月營收創高

上市櫃百檔除息 將發逾千億現金

笑母買台積電240像買葱 兩個月後哀嘆：聽媽話是不變真理

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。