外資劍走偏鋒 分析師：關注五族群分散持股
6月以來，外資連八買，讓台股瞬間增溫，這周也動作頻頻，調高小型高價股如祥碩、譜瑞-KY、矽力等的目標價。分析師指出，外資調高高價股的劍走偏鋒作法是為維持市場人氣，投資人可冷靜看待，可留意重點題材股和營收成長股分散布局。
品豐大中華投顧總經理連乾文表示，台股大盤短線仍有可能走高，但個股輪動快速，選股不易。他說，投資人可特別關注IC設計、5G、電動車、遠端伺服器及防疫題材，以及營收成長正面的個股，並分散持股提高獲利績效。
至於昨日道瓊繼續走弱，連乾文表示，昨日聯準會預估今年美國GDP將萎縮6.5%，高於市場預期；持續否決負利率雖在市場預期之中，但也多少影響投資人對股市發展的信心。此外，國際航空運輸協會（IATA）近日表示，今年全球航空業將虧損超過840億美元，
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