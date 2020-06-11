股王大立光Q3保守引爆賣壓 三王齊挫拖累大盤跌逾百點

股王大立光（3008）執行長林恩平在股東會中釋出保守的旺季展望看法，客戶訂單有正面積極的，也有下修厲害的，目前還不明朗，保守的態度衝擊今(11)日股價表現，股價開低走低，跌破5日線及半年線；權王台積電翻黑，鴻海也下跌，三王齊挫，拖累大盤指數跌勢加重，盤中大跌逾120點。

台股今日以11,738.49點開高，一度拉高至11,771.12點，早盤由台積電擔起多頭領攻指標，但盤中翻黑；股王大立光則是開低走低，早盤以4,370元開低，下跌30元，一度下探至4,205元，盤中跌幅3.52%；鴻海開平震盪，盤中同樣翻黑；三王齊跌，拖累大盤指數翻黑，一度下滑至11,574.78點，下跌145.38點。

大立光執行長林恩平釋出歷年最保守的旺季展望，雖然第3季是傳統旺季，但因部分客戶下修訂單，7月也還在接受客戶訂單預測，目前仍不明朗，但他希望今年的第3季也一樣是旺季，至於下半年景氣及營運是否走出卻底，則是以「看不懂」、「不知道」來回應。