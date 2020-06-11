聽新聞
test
0:00 / 0:00
地緣券商護盤 廣明爆天量大漲、擺脫三根跌停
廣明（6188）因為反托拉斯法的關係，股價連續三天跌停，今（11）日則爆量擺脫連續跌停格局，觀察近期連續三天下跌的籌碼面可以發現，公司所處在的地緣券商，以及外資券商分點摩根大通都有進場低接，近三日買超前15大券商總共買進2,351張，表示有基本面大戶藉事件型利空進場增加持股。
美國時間6月5日，美國聯邦第五上訴法院就惠普（HP）與廣明光電纏鬥歷時七年的「光碟機限制價格反托拉斯訴訟案」與「資產移交令」上訴案做出合併判決，裁定廣明仍須賠償惠普4.38億美元（約130.21億台幣），但「暫停」5月1日資產移轉限期執行命令。
廣明遭惠普求償案源自2013年，惠普當時對2003年至2009年光碟機價格向 Sony、東芝、松下、NEC、三星、廣明及子公司等提出反托拉斯訴訟。除了廣明其餘公司皆與惠普和解，美國聯邦上訴法院最新裁定，廣明遭勒令移交所有現金，工廠和專利，以履行2019年對廣明判賠4億3,865萬美元（約新台幣 130 億元）判決。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言