矽力股東會 通過配發7.5元現金股利

IC設計矽力-KY（6415）今日舉行股東會，會中順利通過108年營業報告書及盈餘分派案，每股配發7.5元現金股利。矽力表示，面對美中科技摩擦持續升溫，大環境充滿不確定性，中國市場及以中國製造為主的供應鏈首當其衝，在嚴峻環境中，矽力加強應變力，更積極投入新產品研發及市場開發，目前新業務已拓展至印度、日本及歐美等市場。

董事長陳偉因居家隔離限制因素未抵台，由獨董柯順雄代為主持；由於外資法人持股高達93.84%，矽力事先已進行線上投票統計，會中快速通過四項承認暨討論事項表決，股東會不到半小時結束。

矽力表示，美國對華為科技輸出限制，對矽力在5G基地台業務影響有限，對5G及雲端運算等高端應用仍充滿信心，矽力在5G發展中對於通訊設備及用戶的需求、車用電子的持續投入，以及在智能化與自動化的大趨勢中，積極佈署相關研發計畫。

另外，並積極開拓海外市場，四大類別中的產品線已超過20項以上，新發展的業務市場到印度、日本及歐美等也逐漸穩定成長。目前四大產品項中消費性電子產品佔整體營收比重約43 %、工業用產品佔約38%、資訊產品佔約14 %及網路通訊產品佔約5%。