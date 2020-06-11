大盤高低差距逾百點 蔡鎮村：指標略過熱、逢低布局

原PO後來補充，「依稀記得多年前以150入手葡萄王，當時漲到180我就出貨了，我媽說怎麼不多買幾張」，當時也同樣笑母親「不懂得停利」，當時母親也是「微微笑了一下」，多年過去了，讓原PO深深認為，母親吃過的鹽可能真的比我還多。

2020-06-11 11:13