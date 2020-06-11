大盤高低差距逾百點 蔡鎮村：指標略過熱、逢低布局
外資較積極布局證券集中市場，在期權籌碼則忽冷忽熱，合併期現貨籌碼而言，仍然維持偏多，有利於下周起接棒的除息行情。台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村表示，除息對指數會有扣減點數，因此，正常面對逆價差情況，但是目前指標有過熱情況，交易人宜以逢低布局為宜。
資金潮及外資持續買超台股八天，累計買超集中市場730億餘元，其中，買超台積電94,141張之下，台股氣勢磅礡，今（11）日加權指數開出高盤，但股王大立光股東會對第3季保守展望，股價開低走低，台積電在外資持續買超之下，股價開高走高，然而VIX指標不降反升，加權指數在11,700點上下盤旋，但盤中高低差距逾百點。
近期大型權值股密集股東會，公司對未來展望觀點立即反應在行情上。因此，投資人多關注股東會狀況。
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