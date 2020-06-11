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笑母買台積電240像買葱 兩個月後哀嘆：聽媽話是不變真理
權王台積電(2330)連日續漲，讓一名網友在PTT哀嘆，記得兩個月前還在笑買台積電240的媽媽「亂買」，如今漲到322.5(今日早盤截稿為止為325)，讓他直呼：「聽媽媽的話好像是不變的真理」，覺得「台積電下一次回到240的時候不會是下個10年吧？」
網友在PTT表示，記得不到兩個月前，媽媽在台積電跌到240的時候買了幾張，還邊買邊說好便宜，讓他笑媽媽「亂買」，「不說是買台積電，我還以為是在菜市場買菜頭送蔥哩」，那時還好心分析美股、原油跟世界局勢給她聽，聽完後原PO的母親只是笑笑回答：「台積電真的下市，台灣也就完蛋了。」當時還認為母親是婦人之見。
爾後，台積電狂漲，原PO想買時，「媽媽聽到後只淡淡問我說240的時候怎麼不跟她一起買呢」，一時之間，竟讓原PO無言以對，直呼「聽媽媽的話好像是不變的真理」。原PO後來補充，「依稀記得多年前以150入手葡萄王，當時漲到180我就出貨了，我媽說怎麼不多買幾張」，當時也同樣笑母親「不懂得停利」，當時母親也是「微微笑了一下」，多年過去了，讓原PO深深認為，母親吃過的鹽可能真的比我還多。
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