5月營收開紅盤 自行車概念股早盤飆漲

今(11)日台股開盤，自行車相關族群全面飆漲，成車大廠愛地雅（8933）開盤10分鐘即亮燈漲停，雙雄巨大、美利達也各有8%和5%的漲幅。分析師表示，自行車族群先前就有解封需求大增的利多消息，5月營收表現亮眼提振投資人信心；展望下半年，自行車需求也持續看好。

觀察自行車成車三雄的5月營收年成長率，巨大31.68%、愛地雅16.04%、美利達7.86%，都呼應市場原先看多的期望，股價應聲而起。生產自行車鍊條的桂盟，5月營收年成長率同樣達到14.04%，早盤也一度飆高漲停。

兆豐國際投顧董事長李秀利表示，因解封和相關政策推動，民眾對於自行車需求大增。展望後市，因為代步自行車汰換率不低，零件與成車需求仍在，下半年對自行車族群表現也不看淡。