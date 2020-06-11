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廣明爆量打開跌停 最高來到28.35元、大漲 8.8%

經濟日報 / 記者呂安涔／即時報導

廣明光電（6188）今日早盤爆量打開跌停，最高來到 28.35元，大漲 8.8%。廣達集團旗下廣明因惠普（HP）提告反托拉斯案，遭判賠約新台幣 130 億元，衝擊股價連續吃下了三根跌停，觀察籌碼現象可以發現，下跌過程中外資近6天持續買進993張，特定分點券商也發現有大單進駐護盤，引發討論。

廣達（2382）旗下廣明光電遭惠普控壟斷光碟機價格，6月5日美國法院判決廣明應負擔4億3,865萬美元，約新台幣130億元，廣明總經理何世池表示，美國相關法院對廣明的判決有避重就輕的疑慮，他強調惠普不是廣明的直接客戶，惠普應詳細說明基礎事實，不排除上訴到美國最高法院。

廣明遭惠普求償案源自2013年，惠普當時對2003年至2009年光碟機價格向 Sony、東芝、松下、NEC、三星、廣明及子公司等提出反托拉斯訴訟。除了廣明其餘公司皆與惠普和解，美國聯邦上訴法院最新裁定，廣明遭勒令移交所有現金，工廠和專利，以履行2019年對廣明判賠4億3,865萬美元（約新台幣130億元）判決。

惠普 新台幣 廣達

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