明基材對下半年審慎樂觀 買盤相挺量價齊揚

偏光板廠明基材（8215） 日前舉行法人說明會，釋出對下半年需求審慎樂觀訊息，激勵市場信心，今（11）日量價齊揚，盤中最高一度漲至18.5元，朝著收復年線邁進。

明基材今年度過1、2月低谷後，3月開始業績升溫，5月合併營收12.42億元，月增1.43%，年增1.33%；累計前五個月合併營收59.1億元，年增2.17%，維持成長態勢。

明基材董事長陳建志於法說會中指出，本季受疫情、遠距商機需求影響，面板庫存水位偏低，有助第三季面板廠庫存回補力道拉升，對下半年需求審慎樂觀，同時看好明年中國大陸面板廠10.5代線開出後，帶動偏光板需求升溫進而激勵營運成長。

此外，明基材持續布局醫療、先進電池材料等新事業，在上半年也有所斬獲。陳建志指出，醫療包材需求持續成長；聯合醫材今年在效率改善下，下半年可望轉虧為盈；消費型產品則因東南亞封城受衝擊，但隨著各國陸續解封，可望恢復成長。

先進電池材料部分，陳建志說，鋰離子電池用隔離膜今年打入日本第二大車廠供應鏈，部分車款預計今年第四季上市，可望逐步貢獻營收，另外也將打進其他車廠的產品，最快明年第四季陸續放量。長期來看，看好未來電動車發展，不排除擴產可能。

展望未來，陳建志表示，偏光板事業持續往車用、工控等高附加價值產品線發展，摺疊手機應用的圓偏光板，也可望在年底客戶新機中看到，另外，占比約一成的醫療產品，則會朝專業醫療、敷料布局。