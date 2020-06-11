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台股Q3三利多加持行情偏多 四大族群看好

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

美股那斯達克指數與費城半導體指數創歷史新高，帶動全球股市走揚，台股也強勁上漲，統一投信分析第3季多空因素，認為在三大正面因素加持下，台股第3季行情偏多，看好半導體、雲端／AI、5G、新冠病毒效應等，強調5G、AI、雲端、物聯網的應用趨勢將為產業帶來新商機。

統一投信表示，美國聯準會與川普政府聯手對市場大撒幣的效應逐漸顯現，市場恢復信心，加上對歐美經濟解封的期待，是推升股市主因。台股漲到現在位置，初步已達滿足點，即使短線面臨獲利了結賣壓，加權指數各均線形成強力支撐，料回檔有限。

展望第3季台股行情，統一投信表示，疫情對經濟影響仍存在不確定性，端看控制程度而定；美國對華為新禁令，台灣供應鏈面臨重新調整。但各國政府為振興景氣，加碼推出救市政策，「政策托底」規模史無前例，預期經濟活動可望緩步回復正常軌道。

統一投信說，美國帶領景氣中長線成長方向不變，電子業進入補庫存循環，台股擁有高殖利率及良好基本面，加深外資及本土中長線資金持股信心，預期指數空間不大，選股仍是主要策略。

統一投信強調，投資方向上，5G、AI、雲端、物聯網的應用趨勢為產業帶來新商機，第3季看好包括，半導體：系統智能化驅動半導體高階製程供不應求；雲端／AI：高速運算電腦、網路傳輸、伺服器、物聯網。

5G：將帶動電子供應鏈從上游晶圓製造、中下游設備規格、原料升級，為行動通訊帶來新成長動能；新冠病毒效應:帶動雲端與資料備援需求。此外，企業將加速降低勞力密集度，加速工業自動化。

就全球基本面而言，5月歐美製造業採購經理人指數（PMI）谷底回升，中國連三個月擴張。國際貨幣基金組織（IMF）預測2020年全球GDP衰退3%，仍有下修空間，但明年大幅回彈。

為化解經濟風險，美歐日央行大規模購債，美國聯準會今年資產擴增至少3兆美元，日本央行於4月加碼後預計全年增加70至80兆日圓，歐洲央行至少購債1兆歐元。財政支出方面，美國推出3兆美元紓困方案後，考慮推出第4波方案；歐元區繼5400億歐元紓困案後，進一步推出7500億歐元復甦基金；日本則是推出兩輪紓困案，合計規模達234兆日圓。

統一投信表示，台灣方面，隨著歐美經濟解封，主計處預測台灣GDP在第2季觸底，下半年可望回溫。企業獲利則是第1季最低，下半年緩步回溫，預期全年增長7.4%。台股隨著經濟回升，P/B（股價淨值比）緩步墊高，目前是在合理位置1.7倍左右，下半年往1.8倍移動。

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